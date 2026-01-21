衆院選争点は“消費税減税”！？各党の訴えに有権者は「首相に今後も期待」「財源は？後の世代が心配」
1月19日、高市首相が衆議院の解散を正式に表明し、事実上の選挙戦がスタートしました。新党の結成などもあり、各陣営が準備に追われていますが、有権者はどのような点に注目して1票を投じるのでしょうか。多く聞かれたのは“消費税減税”の行方です。
19日、衆議院を解散することを正式に表明した高市首相。これに伴い衆院選が1月27日公示、2月8日投開票の日程で行われることになりました。
【桶屋美圭アナウンサー】
「公示まで1週間を切りました。有権者の皆さんはどんな政策に注目して1票を投じるのでしょうか」
突然の解散表明に疑問の声も多く聞かれましたが、気になる政策として一番多くあがったのが…
【50代男性】
「物価高が大変。何でも高い。お菓子もカップ麺も高い」
【60代女性】
「何でももう高くなって暮らしにくい」
【80代男性】
「今回は経済、物価高。この辺が一番の争点になると思う」
私たちの生活に大きく関わる“物価高対策”です。
中でも注目されるのが消費税減税の行方。
立憲民主党と公明党が結成した中道改革連合が食料品の消費税率を恒久的にゼロにすると掲げているのに対し、自民党は飲食料品について2年間に限り、消費税の対象としないことを検討すると発表するなど、多くの政党が減税を訴えています。
【30代女性】
「初めての女性の首相ということで応援したい気持ちと、ガソリンも下がったり光熱費も一時的に下げてくれたり、スピード感を持ってしてくれているので今後も期待している」
青果店を営む男性からは…
【青果店を営む男性】
「僕としては賛成。やってみるのもいいのでは。野菜とか高くなってきたから消費税がなくなって、お客さんの購買意欲がまた上がってくるような気がする」
一方で…
【70代女性】
「暫定的に2年間と言っているが、現場は消費税の変動に対する動きがものすごく大変」
【60代男性】
「消費税、本当に下げて大丈夫なのかな」
【70代男性】
「消費税ゼロにしてもらえるのは大変ありがたいけど、財源はどうするのか。後の世代が心配」
消費税は医療や子育て支援などの社会保障に充てられているため、その財源を心配する声も多く聞かれました。
各党が力を入れて訴える物価高への対応。
いつまでに何をどのくらい減税するのかなど、私たちの生活に大きく関わる政策だけに各党の打田を注視していく必要があります。