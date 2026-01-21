¡ÚMLB¡Û¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÎý½¬¤Ö¤ê¤Ï°Û¾ï¤À¤Ã¤¿¡×¥É¥¸¥ãー¥¹´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤Ë¤â»É·ã¡¢3A¤Ç36ËÜÎÝÂÇ¤Î27ºÐ¥¦¥©ー¥É¤¬Àä»¿¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤è¡×
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï20Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö21Æü¡Ë¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¥©ー¥É³°Ìî¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£ºòµ¨¥É¥¸¥ãー¥¹»±²¼¤Î3A¤Ç36ËÜÎÝÂÇ¡¢122ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥Ë¤¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¥á¥¸¥ãー40¿ÍÏÈ¤Ø¤È¾º³Ê¤·¡¢º£µ¨¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç³«Ëë¥íー¥¹¥¿ーÆþ¤ê¤ËÄ©¤à¡£¥Áー¥à¤Î´é¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£¡ÖËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤è¡×
¸½ºß27ºÐ¤Î¥¦¥©ー¥É¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È8½äÌÜÁ´ÂÎ251°Ì¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹¤ËÆþÃÄ¡£23Ç¯¤Ë3A¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢24Ç¯¤Ë33ËÜÎÝÂÇ¡¢ºòµ¨¤Ï36ËÜÎÝÂÇ¤È¼«Ëý¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢º£µ¨¤Ï¥á¥¸¥ãー40¿ÍÏÈ¤ËÆþ¤ê¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¦¥©ー¥É¤Ï20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¡¢ÂçÃ«¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç°§»¢¤Ï¸ò¤ï¤·¤¿¤è¡£Èà¤ÎÎý½¬¤Ö¤ê¤Ï°Û¾ï¤À¤Í¡£¡Ø50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¡Ù¤òÃ£À®¤·¤¿¥·ー¥º¥ó¤â¤µ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËËèÆüÎý½¬¾ì¤Ç²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï³Ø¤Ö¤Ù¤¤â¤Î¤À¤·¡¢¿¿»÷¤·¤è¤¦¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÎÉ¤¤¤ª¼êËÜ¤À¤è¡£Èà¤ÏÊÌ³Ê¡£¸«¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤è¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÈà¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤À¨¤¤¤³¤È¤À¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î11·î¤Ë¥á¥¸¥ãー40¿ÍÏÈ¤Ë¾º³Ê¤·¡¢ÂÔË¾¤Î¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥åー¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥©ー¥É¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç26¿ÍÏÈ¤Ø³ê¤ê¤³¤ß¡¢ÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ËÎ©¤ÄÆü¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£