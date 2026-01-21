この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が危機感を示す！『AI使用過多の弊害が恐ろし過ぎる。日本人が何でもかんでも人工知能に頼ってはいけない理由を解説』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家のマイキー佐野氏が公開した動画『AI使用過多の弊害が恐ろし過ぎる。日本人が何でもかんでも人工知能に頼ってはいけない理由を解説【マイキー佐野 経済学】』は、AIの利便性を前提とした議論から一歩引き、人間側の変化そのものに焦点を当てた内容である。法廷臨床心理学博士のタカ博士（遠藤貴則氏）との対談形式を通じて、話題はテクノロジーではなく、人間の思考がどのように変質しつつあるのかへと向かっていく。



動画の中で繰り返し語られるのは、情報量と処理能力の非対称性だ。タカ博士は、人間の脳が扱える情報量には限界があるにもかかわらず、現代社会では選別されない情報が流れ込み続けていると指摘する。その結果、判断は浅くなり、集中は続かず、思考は短絡化していく。この状態でAIに判断を委ねることが、果たして合理的なのかという問いが浮かび上がる。



特に印象的なのは、AIを「考える相手」として使う行為への警戒である。AIは常にもっともらしい答えを返すが、それは必ずしも正解ではない。にもかかわらず、人は納得できる言葉を与えられると、それ以上疑わなくなる。佐野氏は、この構造こそが最大の問題だと示唆する。思考を外注することで、人間は自ら考える負荷から解放される一方、判断力そのものを手放している可能性がある。



議論は、日本人特有の思考傾向にも踏み込む。全体像を見ず、身の回りだけで安全を判断する姿勢や、抽象的な話題を自分事として結び付けられない感覚は、AI依存と結びつくことでさらに強化される。便利さに慣れた結果、考えなくても済む環境が整いすぎているという見方もできる。



この動画は、AIを否定するためのものではない。むしろ、AIを使う前提に立ったうえで、「どこまでを任せ、どこからを自分で考えるのか」という線引きを視聴者に突きつける内容となっている。今回の動画は、思考の主体を自分の側に残しておきたい人にとって、現代のAI環境を見直す材料となる構成である。