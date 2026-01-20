【サンリオ】キャラの“好き”を段ボールでアピール♪ キュートな置き時計
サンリオキャラクターズの ”かわいくて実用的” な置き時計に、嬉しい第2弾が登場♪ カプセルトイ 「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ２」をチェック！
☆サンリオキャラクターズの個性溢れるミニ置き時計をチェック！（写真6点）＞＞＞
ダンボールに入った姿がかわいい、サンリオのキャラクターのフィギュア付き置き時計に第2弾が登場！
今回仲間入りするのは、ポチャッコ、ポムポムプリン、シナモロール、タキシードサム、ハンギョドンの全5種。
それぞれのキャラクターらしさを大切にした表情やポーズで、思わず集めたくなるラインナップです♪
フィギュアは360度どこから見ても楽しめる造形で、デスクや棚に置けばインテリアとしても存在感抜群！
さらに、キャラクターが入っているダンボール箱は、本シリーズだけのオリジナルデザイン。各キャラクターの「好きな食べ物」をテーマに、遊び心あふれるデザインを施されています。
時計部分は底面ボタンで日付表示・秒表示の切り替えが可能で、電池交換にも対応。
毎日の時間にちょっとした癒しを添えてくれる置き時計シリーズは、見て楽しい、使って便利ですよ♪
カプセルトイ「サンリオキャラクターズ ダンボールウォッチ２」は、全国のカプセルトイ売り場で2026年1月23日（金）から順次登場！ 探してみてね。
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661236
