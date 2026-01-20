ロッテ（東京都新宿区）が、今年もチルドスイーツ「生雪見だいふく」を1月27日に発売を開始します。

【画像】や、やば… コチラが「生雪見だいふく」のクリームたっぷりな中身です！ おいしそう！！（4枚）

同商品は伸びのあるもちもちの薄い餅で、ふわふわ食感のクリームをたっぷり包んだ生菓子タイプのクリーム大福。2024年2月に初登場し、2025年1月にも再販売されると、あっという間に完売したとのことです。

同社は新商品について「アイス『雪見だいふく』の出来たてを想起する柔らかさを堪能していただける商品です。生菓子だから実現できた味わいをぜひお楽しみください」とアピールしています。

価格はオープン価格で200円（税込み）前後。全国のスーパーマーケット、ドラッグストアで販売されます。

同社の公式「X」アカウントでは「なまゆきみくじ」キャンペーンを2月19日まで実施中。くじを引くと、キャンペーン限定の「あんこ入り生雪見だいふく」が抽選で100人に当たります。

また、ロッテシティホテル錦糸町（東京都墨田区）では、ランチデザート「生雪見だいふくと苺（イチゴ）の最中（もなか）仕立て〜黒蜜添え〜」が2月8日まで提供されます。