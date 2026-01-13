【今日の献立】2026年1月20日(火)「鮭のみそ焼き」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鮭のみそ焼き」 「簡単ブロッコリーと油揚げの和えもの 立派なおかずに by金丸 利恵さん」 「キノコのショウガしょうゆ煮」 の全3品。
バランスが良い、あっさりした和風の献立は心も体も整えてくれます。
【主菜】鮭のみそ焼き
みそダレにハチミツを入れることで、魚が柔らかくなり旨みも増します。冷凍保存もできるのでストックしておくと便利。
調理時間：20分+漬ける時間
カロリー：258Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
＜みそダレ＞
みそ 大さじ2
酒 大さじ1
ハチミツ 大さじ1
＜付け合わせ＞
白菜 1枚
水菜 1/2束
塩 少々
みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
塩をして表面の水分を拭き取ることで、生臭さを取ることができます。
半日以上置くことで魚に味がしみます。2〜3日漬け込んでも良いです。漬け込む時間は調理時間に含みませんので、前日に準備しておくと良いですね。
2. ＜付け合わせ＞の白菜は粗くみじん切りにし、水菜は根元を切り落とし、みじん切りにする。塩を振って10分程置き、しんなりしたら水気を絞り、しょうゆとみりんで和える。
3. (1)の表面の＜みそダレ＞をぬぐい、魚焼きグリルの中火で10〜12分焼く。焼き上がったら(2)と共に器に盛る。
【副菜】簡単ブロッコリーと油揚げの和えもの 立派なおかずに by金丸 利恵さん
調理時間：15分
カロリー：104Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
かつお節 1袋(2.5g)
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
2. オーブントースターで油揚げを5分程焼き、1cm角に切る。
3. ボウルにブロッコリーと油揚げを入れ、かつお節、酢、しょうゆを加えてサックリ混ぜ合わせ、器に盛る。
【副菜】キノコのショウガしょうゆ煮
酒蒸しにしてキノコの旨みを引き出します。ショウガの香りがさわやかです。
調理時間：15分
カロリー：63Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
エノキ 1パック 酒 大さじ2
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
ショウガ (すりおろし)小さじ1
2. みりんとしょうゆを入れてサッと煮、ショウガを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
バランスが良い、あっさりした和風の献立は心も体も整えてくれます。
【主菜】鮭のみそ焼き
みそダレにハチミツを入れることで、魚が柔らかくなり旨みも増します。冷凍保存もできるのでストックしておくと便利。
©Eレシピ
調理時間：20分+漬ける時間
カロリー：258Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）生鮭 (切り身)2切れ
＜みそダレ＞
みそ 大さじ2
酒 大さじ1
ハチミツ 大さじ1
＜付け合わせ＞
白菜 1枚
水菜 1/2束
塩 少々
みりん 小さじ1
しょうゆ 小さじ1
【下準備】生鮭は分量外の塩少々を振って10分程度置き、表面の水分をキッチンペーパーで拭き取る。＜みそダレ＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
塩をして表面の水分を拭き取ることで、生臭さを取ることができます。
【作り方】1. ラップを広げ、生鮭の大きさに合わせて＜みそダレ＞を薄くぬる。上に生鮭を置き、表面に＜みそダレ＞を薄くぬり、ラップで包む。2つ作り、15〜20分冷蔵庫に置く。
©Eレシピ
半日以上置くことで魚に味がしみます。2〜3日漬け込んでも良いです。漬け込む時間は調理時間に含みませんので、前日に準備しておくと良いですね。
2. ＜付け合わせ＞の白菜は粗くみじん切りにし、水菜は根元を切り落とし、みじん切りにする。塩を振って10分程置き、しんなりしたら水気を絞り、しょうゆとみりんで和える。
©Eレシピ
3. (1)の表面の＜みそダレ＞をぬぐい、魚焼きグリルの中火で10〜12分焼く。焼き上がったら(2)と共に器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】簡単ブロッコリーと油揚げの和えもの 立派なおかずに by金丸 利恵さん
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：104Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）ブロッコリー (小)1/2株 油揚げ 1枚
かつお節 1袋(2.5g)
酢 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
【下準備】ブロッコリーは小房に分け、小房を縦半分に切る。茎の部分は厚く皮をむき、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 熱湯に分量外の塩少々を入れ、ブロッコリーが柔らかくなるまでゆで、ザルに上げる。
©Eレシピ
2. オーブントースターで油揚げを5分程焼き、1cm角に切る。
©Eレシピ
3. ボウルにブロッコリーと油揚げを入れ、かつお節、酢、しょうゆを加えてサックリ混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】キノコのショウガしょうゆ煮
酒蒸しにしてキノコの旨みを引き出します。ショウガの香りがさわやかです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：63Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）シイタケ (生)4個
エノキ 1パック 酒 大さじ2
みりん 大さじ1
しょうゆ 大さじ1
ショウガ (すりおろし)小さじ1
【下準備】シイタケは石づきを取り、厚さ5mmの薄切りにする。エノキは石づきを切り落とし、半分の長さに切り、ほぐす。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋にシイタケ、エノキを入て酒を回しかけ、蓋をしてやや強めの弱火にかける。時々かき混ぜながら水分が出るまで加熱する。
©Eレシピ
2. みりんとしょうゆを入れてサッと煮、ショウガを加えて混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ