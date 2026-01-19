12月に行われた静岡･富士市長選挙で初当選を果たした金指祐樹 新市長が、19日、就任しました。政治経験がない新たなリーダーの手腕が注目されます。



19日朝8時半ごろ、富士市役所に初登庁した金指祐樹 新市長。市役所のロビーには支援者や職員らが集まり新市長を出迎えました。



金指市長は、過去最多4人が立候補した市長選挙で元市議3人に競り勝ち初当選を果たしました。4人の候補者の中で唯一、政治経験がなく選挙戦に挑んだ金指市長。選挙戦では、中学校教諭や民間企業で働いた経験を活かし、若者が戻ってきやすい、安心して暮らせる街にしていきたいと訴えました。





19日の就任会見で、まず取り組みたいことについて問われた金指市長は…。（富士市 金指 祐樹 新市長）「一番は富士市にたくさんある中小企業の皆さんが稼げること、儲かることが必要だと思っております。これから経済が潤っていけば、その他の支援も十分できると思うので、中小企業の皆さんの支援の策を重点的に取り組みたいと思っています」政治経験がない中、富士市のかじ取り役となった金指新市長。今後の手腕が注目されます。