知っておきたい、電通が3期連続「大赤字」の真相。国内事業は好調なのに、なぜ決算はボロボロなのか？
元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、「日本事業は絶好調！国内では儲かっているのになぜ決算書はボロボロになってしまったのか？」と題した動画を公開。広告業界の帝王・電通が3期連続で大赤字に陥っている現状とその原因を解説した。
動画の冒頭で下矢氏は、電通が3期連続で大赤字を計上している事実を提示。2024年には最終損益で1921億円もの赤字を記録したことを明かし、その深刻さを強調した。しかし、意外にもその原因は国内事業の不振ではないという。
下矢氏は「日本国内の事業はね、ちょっとだけど伸びてるのよ。順調に黒字」と語る。コロナ禍が明けて企業の広告予算が増加し、特にネット広告の需要に応える形で、国内事業は競合他社を上回る成長を見せているのが実態だ。
では、なぜ決算書は赤字に染まっているのか。下矢氏はその元凶を「海外事業の誤算」だと指摘する。電通は数年前から、成長が見込みにくい国内市場から脱却するため、海外の広告会社を次々と買収（M&A）する戦略を推し進めてきた。特にデジタルやデータを活用する専門的な強みを持つ会社を買い集めていたという。
しかし、この戦略が裏目に出た。下矢氏は、買収時に支払われる「のれん代（将来の収益力への期待値）」に言及。買収した海外企業が想定通りの利益を上げられなかったため、この「のれん代」を損失として計上せざるを得なくなり、これが巨額赤字の直接的な原因となったと解説。「ことごとく裏目に出たことが大赤字の理由」だと断言した。
国内事業は堅調である一方、海外でのM&A戦略の失敗が会社全体の足を引っ張る形となった電通。広告という「人の力」が勝負の業界で、今後の立て直しが注目される。
