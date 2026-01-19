俳優・鈴木亮平が主演すするＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）の第１話が１８日に放送され、世帯平均視聴率が１３・３％を記録したことが１９日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ（鈴木亮平）が自らの潔白を証明し、真犯人を見つけ出すために、愛する家族と過去を捨てて警視庁の悪徳刑事に“リブート”するストーリー。ドラマは戸田恵梨香、Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉、Mｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの藤澤涼架ら豪華キャストが出演。主題歌は４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の「Ａｇａｉｎ」。

今回は、鈴木演じる儀堂歩にリブートする前のパティシエ・早瀬陸役で、松山ケンイチがサプライズ出演したことが話題になった。

放送後、松山は自身のＳＮＳで「【ケーキ屋に転職しました】日本一のケーキ職人早瀬陸役の松山ですリブート観た？初回から色々起こり過ぎてとんでもない事になりましたね 癖が強い俳優だらけなのでこれからどう物語が展開していくのか予測不可能ですね 次週から早瀬陸は鈴木亮平さんに引き継がれます」とつづり、リブート前の姿をアップ。

鈴木も自身のＸ（旧ツイッター）で「『リブート』初回、ご視聴ありがとうございました。 というわけで、真の主役は松山ケンイチさんでした」と明かし、「来週の第二話からは僕が、顔を変えた早瀬として役を引き継ぎます。見た目は鈴木、中身は松山、真実はいつも一つ。来週からも怒涛の展開が続きます。３ヶ月間、どうぞお付き合いください」とメッセージを送った。

ネットは「まさか松山さんだったとは！！！！！」「驚きました！！」「ホントにビックリ」「このサプライズにはビックリしました」「もう出ないの？」「ええっ！？て声出た」「松山ケンイチさんって鈴木亮平さんだったんだ…(はぁ？？)」と衝撃が走っていた。