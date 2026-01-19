ユニクロ「スヌーピーUT」レディース新作が3月下旬登場！プレッピーなリンガーTは“スクールライフ”がテーマ
新作が発売されるたびに注目を集める、ユニクロの「UTコレクション」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のコラボレーションシリーズ。このたび、2026年3月下旬に登場するレディース向け新作の詳細が明らかになった。
今回のテーマは「スクールライフ」。プレッピースタイルをイメージし、ピーナッツギャングたちの遊び心あふれる瞬間や独自のユーモアが表現されている。
■プレッピーかわいいリンガーT、全2デザイン
レディース向け新作「ピーナッツ UT」(1990円)は、襟と袖口に配色パイピングを施したリンガーT仕様。裾をそのまま出しても、インしても決まる程よい丈感がうれしい。カラーは全2色で、それぞれデザインが異なる。
ホワイトは、学校の椅子に座って、ご満悦なスヌーピーがなんともキュート。「Snoopy Since 1950」の筆記体ロゴはフロッキープリントで仕上げられ、立体感のある質感が楽しめる。
レッドは、卒業式の角帽(モルタルボード)をかぶったウッドストックが登場。「Woodstock」の筆記体ロゴに月桂樹のモチーフがあしらわれ、フロントの一部には刺しゅうを使用するなど細部までこだわりが詰まっている。
サイズはXS〜3XLまで展開。ただし、XS・XXL・3XLサイズはオンラインストア限定となるので注意が必要だ。人気デザインは早期完売も予想されるため、発売日のチェックをお忘れなく！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
