国土交通省が、公共施設における女性用トイレの便器数を男性用（小便器含む）以上にする指針案をまとめた。女性トイレの行列を減らす狙いだが、ネット上では批判や疑問の声が相次いでいる。

【写真】お尻を便器側に向けて使うという“女性用小便器”

「今回の指針案は、女性のトイレ利用時間が男性より長いという実態調査を踏まえたものです。国交省の調査では、女性の平均利用時間は約90秒。対して男性が小便器を使う場合は約30秒にとどまります。さらに、女性の4〜5割が公共施設のトイレで待ち時間に不満を抱えているという実態もあり、国交省としてはこうした状況を背景に“待ち時間の短縮”を主な目的に掲げた形です」（全国紙社会部記者）

思わぬ注目を集めた“女性用小便器”

具体例として示されたのは、男性6（小便器を含む）に対して女性10という配置。女性用が男性用を上回る場合には、女性用トイレの面積を広く取ることも想定されており、既存施設では個室の広さを調整するなどの対応が求められるという。

一見すると合理的にも思える内容だが、Xでは男性ユーザーを中心に「これって絶対、男性トイレのスペースが削られるだけだろ」「男子トイレの小便器を女子トイレの個室と同列にカウントしてる時点で公平ではないよね」など、反発が広がっている。

さらに、「男性はプライバシーを犠牲に小便器を受け入れて回転率を上げてる一方、女性は回転率を上げる努力をするどころかスペースを贅沢に使って化粧コーナーまで設ける始末。これで男女同権とか言ってるんだから不思議な世の中だ」「女性トイレでは『用を足す』以外の利用目的の多さが待ち時間が増える大きな原因の一つ。今回の流れは『我儘を言ったもの勝ち』という流れにしか見えない」「夫とは長年都内のいろんな施設に出かける事が多く、一緒のタイミングでトイレに行くが、夫がトイレに困ることの方がはるかに多いよ」といった指摘も。

こうした不満の声が相次ぐ一方で、思わぬ方向から注目を集めたのが“女性用小便器”の存在だ。

1月15日、とあるユーザーが《トイレ問題は女性トイレにこの女性用小便器を男性と同数設置して、個室の数も面積も同じにするのが最適解やろ》と写真付きで投稿。瞬く間に拡散され、Xでは「女性用小便器なんてあったの？」「どうやって使うの？」「初めて見たんだけど…本当に使う人いるの？」など驚きの反応が相次いでいる。

「女性用小便器は、かつて“サニスタンド”という商品名で国内メーカーが導入した設備で、1964年の東京オリンピックでは国立競技場の一部の女子トイレに設置された例もあります。男性が小便器に向かって使用するのに対し、女性用はおしりを便器側に向けて中腰で使うスタイルでしたが、使い方の周知や文化的な抵抗感もあり、広く普及するには至りませんでした」（前出・社会部記者）

国交省の指針案に批判が集まる一方で、思わぬ“代替案”まで浮上した今回の議論。公共トイレのあり方を改めて考えるきっかけになりそうだ。