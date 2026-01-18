「look forward to」の意味は？学校の授業で習ったはず...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「look forward to」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「look forward to meeting friends」のように使います。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「〜を楽しみにして待つ」でした！
「look forward to」は、「〜を楽しみにして待つ」という意味のフレーズ。
「to」の後ろには名詞や同名詞が続くのがポイントです。
「She’s looking forward to meeting her friends.」
（彼女は友だちに会うのを楽しみにしている）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部