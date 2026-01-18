「look forward to」の意味は？学校の授業で習ったはず...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「look forward to meeting friends」のように使います。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「〜を楽しみにして待つ」でした！

「look forward to」は、「〜を楽しみにして待つ」という意味のフレーズ。

「to」の後ろには名詞や同名詞が続くのがポイントです。

「She’s looking forward to meeting her friends.」

（彼女は友だちに会うのを楽しみにしている）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。