タレントの新山千春（45）が、14歳年下の夫とデートをする様子を披露した。

2004年に元プロ野球選手の黒田哲史氏と結婚した新山。2006年に長女・もあ（19）が誕生したが、2014年に離婚を発表していた。2023年11月には、マッチングアプリで知り合ったという14歳年下の一般男性との再婚を報告していた。

その後も、夫や娘との日々をInstagramに投稿していて、2025年9月1日には家族で沖縄を訪れていることを報告。船の上での水着ショットや、海辺で夫と手をつなぐ仲睦まじい姿などを披露していた。

2026年1月15日の更新では、「2026年1月14日、おめでとうと言ってもらうたびにその人の笑顔が浮かぶ大事な日。わたしの笑いジワを育ててくれる。家族や友達や仕事でお世話になってる方々、そして私のことを応援してくださってる皆さんに感謝でいっぱいです!!たくさんのおめでとうをありがとう」とコメントし、もあとの2ショットや、夫とのデートの様子を公開している。

この投稿にファンからは、「笑いジワが育つと言うのは幸せな証拠だね、すてきな1年にしてね」「娘さんからのお祝いが1番うれしいよね」など、様々な声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）