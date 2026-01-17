この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「オシャレな2人にインタビュー」と題した動画を公開。27歳で自営業を営む男性と、30歳のアパレル販売員の女性が出演し、それぞれの仕事やお金事情、そして意外な共通の趣味について語った。



動画に登場したのは、友人関係だという男女二人。男性は、フードロスを肥料に変える装置のメンテナンスを手がける自営業で、年収について問われると「1500万円ぐらい」と明かした。一方、女性はアパレルの販売員として働いており、「そのブランドのファンでした」と現在の仕事を選んだ理由を語った。



話題が来年の抱負に移ると、男性は「幸せになりたい」と述べ、具体的な内容として「ディズニーにいっぱい行きたい」と意外な願望を口にした。すると、女性もディズニー好きであることが判明し、トークは一気に盛り上がりを見せる。男性は「ショーが好き」、女性は「年間10回は行きました」「（ショーは）何回でも泣ける」と、二人とも熱烈なファンであることを明かし、「（ミッキーの中に人など）いない。生き物として存在している」という価値観でも意気投合した。



最後に将来の夢を尋ねられると、女性は「おしゃれなハッピーなおばあちゃんになりたい」と笑顔で回答。対照的に男性は「何事もなく死に近づけていければいいなと。一番難しいことなんで、それが」と独特の人生観を語った。高年収を稼ぐ現実的な側面と、ディズニーへの純粋な愛情や穏やかな人生を願う内面が垣間見えるインタビューとなっている。