【おさるのジョージ】「Curious George Kitchen」85th記念期間限定アフタヌーンティー
2026年1月21日（水）より「Curious George Kitchen」にて、『おさるのジョージ』の85周年を記念した、期間限定メニューが新登場！
☆心（ハート）がたっぷり込められたスペシャルメニューをチェック！（写真5点）＞＞＞
絵本やテレビ放送で大人気の作品『おさるのジョージ』のダイニングカフェ、「Curious George Kitchen」（「おさるのジョージ」キッチン）にて、2026年1月21日（水）より期間限定メニュー「85周年記念アフタヌーンティーセット 〜You are special to me〜」が登場する。
2026年は『おさるのジョージ』85周年のアニバーサリーイヤー。
そんな特別な年を記念して、2026年1月21日（水）より東京スカイツリータウン・ソラマチに構える「Curious George Kitchen」にて、このたび「85周年記念アフタヌーンティーセット 〜You are special to me〜」が誕生。
本メニューは、上段のピーチゼリーやミルクレープなどのペストリーと下段の2種類のミニクロワッサンのセイボリーが楽しめる、アフタヌーンティーメニュー。
「Curious George Kitchen」からの感謝とお祝いの気持ちをハートで表現し、ハート型のマシュマロやチーズ、チョコレートなどをたっぷりあしらわれている。
ピーチゼリーに添えたハートのもなかの中にも、たくさんの「ありがとう」や「おめでとう」の気持ちを詰め込んだ仕掛けが施されている。
クロワッサンサンドやプチケーキなど盛りだくさんのアフタヌーンティーは、ぜいたくなランチやディナーとして一人で味わうのはもちろんのこと、 ”特別” な人と一緒にティータイムを過ごすのにもおすすめ。
ソフトドリンクMサイズ1杯が付いており、・コーヒー（ICE・HOT）・紅茶（ICE・HOT）・ミルク（ICE・HOT）・カルピス（R）・コーラ・ジンジャーエール・リンゴジュースの中から選ぶことができる。
なお、混雑時のお席のご利用は80分制。予約席と当日席があり、確実にお席を確保したい方は事前のご予約がおすすめだ。
「Curious George Kitchen」で、アニバーサリーメニューをいただきながら『おさるのジョージ』85周年をお祝いしちゃいましょう！
※当カフェ、および販売する商品は、Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC）との商品化契約に基づき、ベネリック株式会社が企画・制作した商品となります。
（C）Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H. A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.
