「年4万円の節約も可能」業務スーパーの米粉パンが食費と健康の悩みを一気に解決する理由

健康パンの専門家であるむらまつさき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【物価高騰に負けない】業務スーパーの米粉で年間4万円 節約しながらパンを食べる方法」と題した動画を公開。物価高騰が続く中、業務スーパーの米粉を活用して食費を節約しながら、健康的なパンを食べる方法を解説した。



むらまつ氏は、健康的な食品ほど価格が高くなる現状を指摘した上で、「何を買っても高いなら、自分で作る。これが一番節約になります」と語る。特に業務スーパーの米粉は、節約効果を大きく高めるアイテムだという。同氏が業務スーパーの米粉を推奨する理由は3つある。



第一に、「とにかく価格が安い」こと。大量生産・大容量で販売することで価格を抑えているため、必然的に節約につながる。第二に、安価でありながら「品質が悪くない」点だ。むらまつ氏によると、業務スーパーの米粉は大手製粉メーカーが製造したものであり、品質に問題はないという。第三の理由は、「失敗しても罪悪感がない」こと。価格が手頃なため、パン作りに不慣れな人でも気軽に挑戦できる精神的なメリットがある。



動画では具体的な節約額も試算されている。業務スーパーの米粉を使えば、パン1個あたり約40円で作ることが可能。市販のパンを平均150円と仮定すると、1個あたり110円の差額が生まれる。これを1日1個、1年間続けると約4万円の節約になる計算だ。



さらに、むらまつ氏は米粉パン作りが時短でできる点も強調する。業務スーパーで販売されているような料理用米粉は吸水性が高く、「もたもた作業をしていると、おいしくないパンが出来上がってしまう」ため、むしろ「時短短で作り上げてしまう方がおいしい米粉パンに仕上がる」と解説した。



食費の節約に加え、手作りの健康的なパンを食べることで将来の医療費を削減する「Wの節約効果」も期待できると、むらまつ氏は締めくくった。