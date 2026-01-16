サンエックス（東京都千代田区）の人気キャラクター「すみっコぐらし」と、コメダ（名古屋市）が展開する喫茶店チェーン「コメダ珈琲店」のコラボレーショングッズが、1月24日から限定発売されます。

【画像】や、やばい…！ コチラが「コメダ」とコラボした「すみっコ」たちのグッズです！！ カワイイ！（15枚）

同コラボでは、コメダ珈琲店の「コメダブレンド」や「シロノワール」、「クリームソーダ」などの人気メニューと、すみっコぐらしのキャラクターたちがデザインされた、ぬいぐるみや文房具、日用雑貨などが登場。

ぬいぐるみは、「あつめてぬいぐるみ」（2860円、以下、税込み）、「ぶらさげぬいぐるみ」全2種（2200円）、「シーンぬいぐるみ」（3850円）、「てのりぬいぐるみ」全7種（1760円）がラインアップ。また、てのりぬいぐるみを1体入れて持ち運べるポーチ「おでかけすみっコ」（2420円）も登場します。

文房具・日用雑貨は、「ミニタオル」（935円）、「マチ付巾着」全2種（770円）、「ブロックメモ」全2種（715円）、「シールビッツ」全2種（660円）、「クリアホルダー 2枚セット」（825円）、「ペアキーホルダー」（2200円）、「ポーチ」（2420円）、「ポーチ付ショッピングバッグ」（3520円）がラインアップ。

1月24日から一部店舗を除く全国の「ロフト」店頭で、同月26日10時から「サンエックスネットショップ」で販売開始されます。コラボレーション商品は、コメダ珈琲店での販売は行われません。

