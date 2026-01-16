『名探偵コナン』1189話 小五郎が怪しいと睨む反野に犯行は不可能！
アニメ『名探偵コナン』の1189話「W・アリバイ」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
1189話のあらすじはこちら。
＜1189話「W・アリバイ」＞
コナンと小五郎は、時計職人・反野綾太からの依頼で彼の宿泊するホテルへ。反野に脅迫状が届き、何者かに命を狙われていた。一方、そこから車で1時間ほど離れた湖を訪れていた阿笠博士と灰原は、そこで反野の師匠である古淵雅人の遺体を発見する。捜査中、古淵と反野が数日前に激しく口論していたことが判明。反野を怪しむ小五郎だったが、ホテルと犯行現場の距離、そして死亡推定時刻から、反野の犯行は不可能に思われた……。
＞＞＞『名探偵コナン』1189話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
