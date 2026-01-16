ºÛÈ½´±¤¬»×¤ï¤ºÀä¶ç¤·¤¿¡Ä20ºÐ¤«¤éÌó30Ç¯´Ö¤Î¥É¥í¥Ü¡¼À¸³è¤òÂ³¤±¤¿ÃË¤¬Åð¤ó¤À¤ª¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿Ž¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥â¥ÎŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°¤Á¾»³ÂçÊ®²Ð¡Ø¥Ð¥«ºÛÈ½ËµÄ°µ¡Ù¡ÊHanada¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¤è¤¯¤¢¤ëÅðÆñ»ö·ï¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤â¡¢ºÛÈ½¤ÎÆâÍÆ¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿·Ê¹¡¦¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿»ö·ï¤ÎËµÄ°µ¤ò¡£
Èï¹ð¿Í¡¡Ìµ¿¦¤ÎÃËÀ¡Ê52¡Ë
µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï3·ï¤Ç¤¹¡£1·ïÌÜ¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯7·î10Æü¿¼Ìë¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤¬¥Ý¥¹¥È¤«¤é¹ç¸°¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÅìµþÅÔ¹Á¶èÆâ¤Î¾ÆÆù²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢¸½¶â2Ëü±ß¤òÅð¤ó¤À·ï¡£2·ïÌÜ¤Ï¡¢7·î27Æü¿¼Ìë¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤¬¥Ý¥¹¥È¤«¤é¹ç¸°¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÅìµþÅÔ¹Á¶èÆâ¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢¸½¶â12Ëü±ß¤òÅð¤ó¤À·ï¡£3·ïÌÜ¤Ï¡¢9·î25Æü¿¼Ìë¤Ë¡¢Èï¹ð¿Í¤¬¥Ý¥¹¥È¤«¤é¹ç¸°¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Îµï¼ò²°¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢¥ì¥¸¤òÅð¤ó¤À·ï¡£
¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢ÊÄÅ¹¸å¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÇä¾å¶â¤òÁÀ¤Ã¤¿Ï¢Â³ÅðÆñ»ö·ï¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¤¢¤ë»ö·ï¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢ÈÈ¿Í¤Î³Ê¹¥¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Èï¹ð¿Í¤Ï¡¢½¦¤Ã¤¿¥«¥é¥¹¤Î±©º¬»°ÊÒ¤ò¼«Ê¬¤ÎË¹»Ò¤ËÁÞ¤·¤ÆÅð¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥«¥é¥¹¤Î±©º¬¤¬ÉÕ¤¤¤¿Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬Åð¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼¡¡¹¤ÈÈÈ¹Ô¤¬È¯³Ð¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥é¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥«¥é¥¹¤Î±©º¬¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ë¤«¤é¥«¥é¥¹¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¹¤®¡£¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Ê¤Ã¤Æ·Ù»¡¤Î¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¢£ºÇ¸å¤Ë¥É¥í¥Ü¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÅìµþ¤Ç
¸¡»¡´±¤ÎËÁÆ¬ÄÄ½Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï¹ð¿Í¤ÏÃæ³ØÂ´¶È¸å¤Ë²ñ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢20ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÅð¤ß¤ò¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Á°²Ê¤Ï10ÈÈ¡£Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¡£¤Þ¤º¤ÏÊÛ¸î¿Í¤«¤é¡£
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤ª¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÊÛ¸î¿Í¡ÖÎáÏÂ6·î3·î¤ËÂçºå·ºÌ³½ê¤ò½Ð½ê¤·¤¿¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¶å½£¤Î¼«Âð¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯À¸³è¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤ÆÅð¤ß¤ò¤·¤è¤¦¤È¡¢Åìµþ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÇ°È¯µ¯¡¢Åð¤ßÌÜÅª¤Ç¾åµþ¤ò·è°Õ¤Ç¤¹¡£
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¤Þ¤¿Åð¤ß¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢·ºÌ³½ê¤ËÌá¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡ÖÅìµþ¤Ç¤¹¤«¤éËÉÈÈ¥«¥á¥é¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¥ê¥ì¡¼ÁÜºº¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Êá¤Þ¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ¾åµþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥ê¥ì¡¼ÁÜºº¤È¤Ï¡¢³¹Ãæ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¢¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¥ê¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë·Ò¤¤¤ÇÈÈ¿Í¤ÎÂ¼è¤ê¤òÄÉÀ×¤¹¤ëÁÜººÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¤â¡¢Ê¿À®30Ç¯Âå¤«¤é¾Úµò¤È¤·¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£Á°²Ê½½ÈÈ¤ÎÈï¹ð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÀÎ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ù»¡¤Î¶¯ÎÏ¤ÊºÇ¿·ÁÜºº¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÛ¸î¿Í¡ÖÊá¤Þ¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤¤¤¤¤¨¡£ºÇ¸å¤Ë¥É¥í¥Ü¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö³Ð¸ç¤¬°ã¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡×
ÊÛ¸î¿Í¤â¶ì¾Ð¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤Ê¤¼Åð¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡×¤Ø¤Î²óÅú
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤é¡¢Åð¤ß¤Ê¤ó¤«¤è¤ê¡¢Æü¸Û¤¤¤Î»Å»ö¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤ä¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡ÖÏÃ¤¹¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ä¡×
¤È¡¢Å·°æ¤ò¸«¾å¤²¤ÆÀ¼¤òÄã¤¯¤·¤Æ¡¢¥Ë¥Ò¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¸ì¤ê»Ï¤á¤ëÈï¹ð¿Í¡£
Èï¹ð¿Í¡ÖÀ¸¤¤Î©¤Á¤¬¡¢¤Þ¤¡¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡Ä¡Ä»à¤Ì¤«¥É¥í¥Ü¡¼¤ä¤ë¤«¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¥Ç¥Ã¥É¡¦¥ª¥¢¡¦¥É¥í¥Ü¡¼¤È¤¤¤¦µæ¶Ë¤ÎÆóÂò¤ò¶»¤Ë¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÅìµþ¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÛ¸î¿Í¡ÖÊ¿À®5Ç¯¤¬ºÇ½é¤ÎÂáÊá¤Ç¡¢¤³¤Î30Ç¯¤ÇÁ°²Ê10ÈÈ¡£º£²ó¤¬11²óÌÜ¤ÎºÛÈ½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼Åð¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¿Í´Ö¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¿Í¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢°¤¤¤³¤È°ìËÜ¤Ç¤ä¤í¤¦¤È·è¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÊÛ¸î¿Í¡ÖÅð¤à»þ¤Î¥¹¥ê¥ë¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤È¤â¤È²È¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÊª¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ç¡¢Åð¤ó¤Çµ¤»ý¤Á¤òËþ¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥É¥í¥Ü¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÍÄ¾¯´ü¤ÏÉÏË³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤Êª¤ÏÅð¤à¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¿¤ÃÄ¾¤°ÁÇÄ¾¤Ë°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥É¥í¥Ü¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï²ÈÄí´Ä¶¤Î¤»¤¤¤Ê¤ó¤À¡¢¤ÈÀÕÇ¤Å¾²Ç¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£Åð¤ß¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¹¤ÎÆÃÄ§
ÊÛ¸î¿Í¡Öº£¸å¤Ï¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡ÖÂÐ¿Í¤¬¶ì¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¡»ã¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë¡¢»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÊÛ¸î¿Í¡Ö¤â¤¦Åð¤ß¤«¤é¤ÏÂ¤òÀö¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤Ï¤¤¡£¿Í¤¬ÉÝ¤¯¤ÆÆ¯¤¯Í¦µ¤¤â»ý¤Æ¤º¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÌò½ê¤Ë¤â¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤¤¤Þ¤Ï½¢Ï«°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤·¡¢ÆóÅÙ¤È¥É¥í¥Ü¡¼¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¡¢ÊÛ¸î¿Í¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ï½ªÎ»¤Ç¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¸¡»¡´±¤«¤é¡£
¸¡»¡´±¡ÖÂ¾¤Ë¤âÅð¤ß¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¼ê¸ý¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Öº£²ó¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¤Ë¹ç¸°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ëÅ¹¤Ë¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¸¡»¡´±¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö»ä¤âºÐ¤ò½Å¤Í¤ÆÆ°¤¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¤ä¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×
Áë¥¬¥é¥¹¤ò³ä¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢³ä¤ì¤¿»þ¤Ë²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤ÇÅð¤à¤Î¤âÆ¨¤²¤ë¤Î¤âÁÇÁá¤¤Æ°¤¤¬É¬¿Ü¡£¸½ºß52ºÐ¤ÎÈï¹ð¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢20Âå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿ÊýË¡¤Ï¤È¤Æ¤âÌµÍý¤À¤ÈÏ·¤¤¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡´±¡Ö¥Ý¥¹¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¢¤ëÅ¹¤Î¹ç¸°¤òÃµ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¾Ã²Ð´ï¤Î²¼¤È¤«¿¢ÌÚÈ¤Î±¢¤È¤«¡¢»ä¤Ï¥É¥í¥Ü¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥Ý¥¹¥È¤È¤«Ìµ°Õ¼±¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¸ª½ñ¤¤¬¥É¥í¥Ü¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ëÈï¹ð¿Í¡£
¢£30Ç¯¤ÇµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥É¥í¥Ü¡¼¤ÎÃÎ¼±
¸¡»¡´±¡Ö¹ç¸°¤ò»È¤Ã¤ÆÅ¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤³¤«¤éÃµ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö»ä¤ÏÉ¬¤º¤Ç¤¹¤Í¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥ì¥¸¤Ë¤ª¶â¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤éÂæ½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î¤Ê¤«¤«¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Î¤Ê¤«¤ËÇä¾å¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±ü¤ÎÉô²°¤È¤«¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ç¯¥É¥í¥Ü¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Çä¾å¶â¤Î¥Ù¥¿¤Ê±£¤·¾ì½ê¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¡»¡´±¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢ÊÛ¸î¿Í¤Î¼ÁÌä¤ËÅìµþ¤Ï½ÐÈ¯ÅÀ¤À¤ÈÅú¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶å½£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡ÖÂçºå·ºÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë»þ¤«¤é¡¢Åð¤ß¤Ï¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢½Ð½ê¸å¤Ï¶å½£¤Ç¤ª¤È¤Ê¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤ÇºÇ¸å¤Ë¤ä¤ë¤Ê¤éÅìµþ¤Ç¡¢¤È¡£¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤éÅìµþ¤Ç¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾Ã¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤ÇÅð¤ß¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¹Åç¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Åìµþ¤Ï¥ê¥ì¡¼ÁÜºº¤¬¤¢¤ë¤ó¤ÇÈò¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¥ê¥ì¡¼ÁÜºº¤Ï¡¢Åìµþ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯Â¾¸©¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£Èï¹ð¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢Åìµþ¤Î²¿¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ê¤Î¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤êÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÅð¤ß¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬Åìµþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¡»¡´±¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¿Í·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢»ä¤Ï¾®³Ø¹»Ãæ³Ø¹»¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡×
µÁÌ³¶µ°é¤Ï¼õ¤±¤º¤Ë¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¥É¥í¥Ü¡¼¤ÎÃÎ¼±¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç30Ç¯À¸¤¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«À¨¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¢£¥É¥í¥Ü¡¼¤ÇÃù¤á¤¿¶â¤ÇÇã¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¥â¥Î
¸¡»¡´±¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤´¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö30Ç¯¤Î¥É¥í¥Ü¡¼À¸³è¤Ç¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£ÅÙ½Ð½ê¤·¤¿¤éÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òÃµ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸¡»¡´±¡Ö¤¸¤ã¤¢º£²ó½Ð½ê¤·¤¿»þ¤Ë¡¢À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õµë¤·¤è¤¦¤È¤ÏÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö20ºÐ¤Î»þ¤ËÌÈµö¾Ú¤òÍî¤È¤·¤Æ¾¡¼ê¤Ë¤ª¶â¼Ú¤ê¤é¤ì¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢À¸³èÊÝ¸î¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
²¿¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Åð¤ß¤·¤«À¸¤¤ëÊýË¡¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ÏºÛÈ½´±¤«¤é¡£
ºÛÈ½´±¡Ö½Ð½ê¤¬¶áÉÕ¤¯¤È¡¢½Ð½êÄ´À°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡¡¼Ò²ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤¦¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¿¦°÷¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡Âçºå·ºÌ³½ê¤Ç¤Ï²¿¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤¤¤ä¡¢2Ç¯°Ê¾åÃ¯¤È¤âÃý¤é¤ºÆÈµïË¼¤Ë¤¤¤Æ¡£Ä´À°¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ºÛÈ½´±¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âçºå·ºÌ³½ê¤ò½Ð¤¿¤¢¤È¤ÏÂçÊ¬¸©¤Ë¤¤¤¿¤È¡£¤³¤³¤Ï¼Â²È¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤¤¤ä¡¢»ý¤Á²È¤Ç¤¹¡£4Ç¯Á°¤ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ºÛÈ½´±¡Ö¤Ï¡©¡¡¡Ä¡Ä¤À¤Ã¤Æ¡¢¤ª¶â¤Ï¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡ÖÅð¤ó¤À¤ª¶â¤Ç¤¹¡×
¢£ºÛÈ½´±¤âÊò¤ì¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦
Ìó30Ç¯´Ö¤Î¥É¥í¥Ü¡¼À¸³è¤ÇÃù¤á¤¿¤ª¶â¤Ç¡¢Èï¹ð¿Í¤Ï°ì¸®²È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥É¥í¥Ü¡¼¤À¤Ã¤ÆÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð²È¤¬»ý¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤òÁªÂò¤·¤¿À¨¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤â¤ó¤À¡£¤Á¤ê¤âÀÑ¤â¤ì¤Ð»³¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤ò¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£
ºÛÈ½´±¡Ö¤¨¤Ø¤Ø¡Ä¡Ä¤¨¡Á¤Ã¤È¡Ä¡Ä¡×
Êò¤ì¤Æ¾Ð´é¤¬¤³¤Ü¤ì¤ëºÛÈ½´±¡£
ºÛÈ½´±¡Ö¤Þ¡¢²È¤òÇã¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï°ìÃ¶¤µ¤Æ¤ª¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£ÂçÊ¬¤Ë½»¤à²È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ê¤¼Åìµþ¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡ÖÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤Ê¤éÅìµþ¡¢Êá¤Þ¤ë¤Ê¤éÅìµþ¡¢»à¤Ì¤Ê¤éÅìµþ¤Ã¤Æ¡×
Á´¤¯¤Î°ÕÌ£ÉÔÌÀÈ¯¸À¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ºÛÈ½´±¤Ï¡¢
ºÛÈ½´±¡Ö¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÂçÂÎÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Íý²òÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¼ÁÌä¤ÏÁ´¤Æ½ªÎ»¤Ç¤¹¡£·ë¶É¡¢Ã¯°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥é¥¹¤Î±©º¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ÁÌä¤ò¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥ê¥ì¡¼ÁÜºº¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¿¤¯¤»¤Ë¡¢ÌÜÎ©¤Ä³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¿ÍýÍ³¤ÏÆæ¤Î¤Þ¤Þ¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢¸¡»¡´±¤ÏÄ¨Ìò5Ç¯¤òµá·º¡£
¢£¤Ê¤¼¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÈï¹ð¿Í
ºÛÈ½´±¡Ö¤³¤ì¤Ç¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Î¿³Íý¤ò½ª¤¨¤Æ¼¡²óÈ½·è¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Èï¹ð¿Í¡Ö¤¨¡Á¡Ä¡Ä7²óÌÜ¤ÎÅð¤ß¤Ç¹Åç¤ÎºÛÈ½½ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÛÈ½´±¤Ë¡Ø¤Þ¤¿·ºÌ³½ê¹Ô¤¯¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¸À¤¤ÊÖ¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÛÈ½´±¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤È·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤ó¤«¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÎÅð¤ß¤òºÇ¸å¤Ë¤¹¤ë·è°Õ¤¬¤Ç¤¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±Åð¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢ºÛÈ½´±¤¬Åê¤²¤«¤±¤¿·ùÌ£¤Ã¤Ý¤¤¼ÁÌä¤È¤«¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
1½µ´Ö¸å¡¢È½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð½ê¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤ÇÈÈ¹Ô¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¾ï½¬Åª¤Ç¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºá¤ò¼«Çò¤·¤Æ¤ë¤·ºÆÈÈ¤·¤Ê¤¤¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç·º¤òÃ»¤¯¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬È½·èÍýÍ³¤Ç¤·¤¿¡£
Åìµþ¤ÏÁÜºº¤¬¸·½Å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èï¹ð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾åµþ¤·¤¿¤Î¤Ï¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥«¥é¥¹¤Î±©º¬¤Ï·Ù»¡¤Ø¤ÎÄ©È¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÂáÊá¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦Èï¹ð¿Í¤ÎÌµ¸À¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£½Ð½ê¤·¤¿¤éÂçÊ¬¸©¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¥«¥é¥¹¤Î¹Ô¿å¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
----------
°¤Á¾»³ ÂçÊ®²Ð¡Ê¤¢¤½¤¶¤ó¡¦¤À¤¤¤Õ¤ó¤«¡Ë
ºÛÈ½¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»³·Á¸©½Ð¿È¡£·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Î9¡Á17»þ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÄÌ¶ÐÄê´ü·ô¤ÇÄÌ¤¦¡¢ºÛÈ½ËµÄ°¤Î¥×¥í¡£1999Ç¯¤Î¥ª¥¦¥àºÛÈ½ËµÄ°°ÊÍè1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëºÛÈ½¤òËµÄ°¡£ºÛÈ½¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤ò»ý¤Ä¡£
----------
¡ÊºÛÈ½¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼ °¤Á¾»³ ÂçÊ®²Ð¡Ë