¡Ö¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¥ë¥ÊÀèÀ¸R¡×8´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª ¿·¸Ä¿Í¼ø¶È¤â¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¥ë¥ÊÀèÀ¸¤¬·ëº§¡©¡¡¤ï¤¿¤ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë!?
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¥ë¥ÊÀèÀ¸R¡×¤Î8´¬¤ò1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï792±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¤Üー¤«¤ó»á/¾åÂ¼½ã»Ò»á¤Ë¤è¤ë"¤ª¿§µ¤¥Þ¥ó¥¬"¡£¤«¤Ä¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¤¤±¤Ê¤¤!¥ë¥ÊÀèÀ¸¡×¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëºîÉÊ¡£º£ºî¤Ç¤Ï¹â¹»À¸¤Î¤°ー¤¿¤é¾¯Ç¯¡¦¤ï¤¿¤ë¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤Ç¶µ»Õ»ÖË¾¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡¦¥ë¥ÊÀèÀ¸¤¬¤ª¿§µ¤¼ø¶È¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
¡¡8´¬¤Ï¡Ö¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¥ë¥ÊÀèÀ¸R¡×¤ÎºÇ½ª´¬¤È¤Ê¤ë¡£¥ë¥ÊÀèÀ¸¤Î¤ª¿¬¤ò¥Üー¥ë¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÈô¤Ó¹þ¤à¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¡×¡£¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¥ë¥ÊÀèÀ¸¤Î¶»¤ò¤ï¤¿¤ë¤¬°®¤ê¤·¤á¤ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤¤¸Ä¿Í¼ø¶È¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ä¡Ä¤·¤«¤·¡¢¤ï¤¿¤ë¤Ï¸Ä¿Í¼ø¶È¤Î¸å¡¢¥ë¥ÊÀèÀ¸¤ÎÅÅÏÃ¤ò¶öÁ³Ê¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö·ëº§¼°¡×¤ÎÏÃ¡£¤Þ¤µ¤«¥ë¥ÊÀèÀ¸¤Ï!?¡Ú¡Ö¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¥ë¥ÊÀèÀ¸£Ò¡×8´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥µ¥Ã¥«ー¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥ë¥ÊÀèÀ¸¤Î¤ª¿¬¤Ë¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡ªÇÀ²È¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤ï¤ï¤Ê¥ë¥ÊÀèÀ¸¤Î¤ª¥à¥Í¤ò²Ì¼Â¤Ë¤ß¤¿¤Æ¤Æ¼ý³Ï¤·¤Á¤ã¤¦¡ª¤¤¤Ä¤â¤ÎÍ¥¤·¤¤¥¨¥Ã¥Á¤Ê¸Ä¿Í¼ø¶È¤¬Â³¤¯¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥ë¥ÊÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡©¤³¤ì¤Ë¤Æ¸«Ç¼¤á¤ÎÂè8´¬¡ª