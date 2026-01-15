¤·¤°¤ì¤¦¤¤¤¬ËÌ³¤Æ»¡¦¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Æ¥ì¥ÓÅã¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¢ö¡¡¤´ÅöÃÏ¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡Ú1¡¿17¡Á1¡¿25¡Û
¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼·óVTuber¡¦¤·¤°¤ì¤¦¤¤¤µ¤ó¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Æ¥ì¥ÓÅã¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤·¤°¤ì¤¦¤¤ in ¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Æ¥ì¥ÓÅã¡×¤¬2026Ç¯1·î17Æü¡Á1·î25Æü¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤·¤°¤ì¤¦¤¤ in ¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Æ¥ì¥ÓÅã¡×ÊªÈÎ¾ðÊó
´ü´ÖÃæ¤Ï¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Æ¥ì¥ÓÅã¤ÇÆæ²ò¤¥é¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
Ææ²ò¤¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ý¤í¥Æ¥ì¥ÓÅã¤Î´ÛÆâ¤Ë±£¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òÃµ¤¹¡£Ææ²ò¤¤ÎÅú¤¨¤ò¤¹¤Ù¤Æ½¸¤á¤ÆÅãÆâ¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¡Ö»¥ËÚ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ì¥ó¥Á¥¥å¥é¡¼¥«¡¼¥É¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤³¤ÎÆæ²ò¤¥é¥ê¡¼¤ÎÍÑ»æ¤ÈÅ¸Ë¾Âæ¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥È¡¢ÆÃÅµ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆÃÀß²ñ¾ìÆâ¤Î¥ì¥¸¤ÇÈÎÇä¡£¹â¹»À¸°Ê¾å¤¬2000±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬1600±ß¡Ê²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
ÆÃÀß²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï»¥ËÚ²ñ¾ì¸ÂÄê¤Î¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡Ê880±ß¡Ë¡¢¡ÖÎ©ÂÎ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ê3850±ß¡Ë¡¢¡ÖÆÃÂç¥¯¥ê¥¢¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡×¡Ê2Ëü5300±ß¡Ë¤Ê¤É¡£
1²ñ·×3000±ß¤´¤È¤Ë¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÉÁ¤µ¯¤³¤·¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡ÖÆÃÅµ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×Á´4¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ª¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÀçÂæ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦Ê¡²¬¤Ë¤â½ç¼¡½ä²óÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£