¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¡¹ÈÇò»Ê²ñ¤Î¡ÈÂç¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¤ò²óÁÛ¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»ØÎá¤¬Èô¤Ó¡Öº¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬¡¢11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦40¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¡ÈÎ¢»ö¾ð¡É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏºòÇ¯Ëö¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â´Þ¤á¤ë¤È»Ê²ñ¤¬4¿Í¤ÎÂç½êÂÓ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¾å¾Â¤¬¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢1994Ç¯¤È95Ç¯¡£Åö»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥«¥ó¥Ú¡©¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¡¢Ã¯¤¬²Î¤¦¶ÊÌ¾¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Ê¡×¤Èµ²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤È2¿Í¤Ç¡¢¹ÈÇò1¿Í¤º¤Ä¤Î»Ê²ñ¡£¡Ö1¿Í¤ÎÊý¤¬»Ê²ñ¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£4¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¡¢¤È¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤è¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤ëÎ¢ÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö30Ç¯Á°¤ä¤«¤é¤Í¡£º£¤ÈÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Î¤Í¡Á¡È1Ê¬¿¤Ð¤»¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤¿¤Î¤è¡×¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡È»þ´Ö¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£»þ´Ö¤Ë²¡¤µ¤ì¤ë¹ÈÇò¤Ç¡È´¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¤¤¤¦»þ´ÖÃ»½Ì¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº¤¤Ã¤Æ¤Í¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡£¤À¤¤¤¿¤¤¹ÈÇò¤Ç¡È¿¤Ð¤·¡É¤Ê¤ó¤Æ½Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ½´ü¤»¤Ì½ÐÍè»ö¤Ë¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¹²¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉñÂæ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÏÓ¤òº¸±¦¤Ë²¿ÅÙ¤â¹¤²¤Æ¡È¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¹ç¿Þ¤¬Èô¤ó¤À¡£¡Ö¥»¥Ã¥È¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ø¤ó¤Î¤ä¤í¤Í¡£¡ÊÎ¾¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¡Ë¡È¤³¤Ê¤¤¤·¤Æ¡ÉÍê¤ß¤Ï¤ó¤Í¤ó¡£1Ê¬¤È¡×¤Èº©´ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ï¡Ö¿¤Ð¤·¤¿¤ï¤è¡×¤È·ëËö¤ò¸ì¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤éÇï¼ê¤òÍá¤Ó¡Ö¤É¤¦¤â¡¢¤É¤¦¤â¡£¤ß¤ó¤ÊÂº·É¤·¤¿¤Þ¤¨¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë°ì¸À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹âÅÄ½ã¼¡¤«¤é¡Ö¾Ç¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾Ç¤ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1Ê¬¤ÆÄ¹¤¤¤Ç¡×¤È¤µ¤¹¤¬¤ËÊ¿¾ï¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò½Ö»þ¤ËÏÃ¤·¡Ö¼«Ê¬¤¬¥¹¥´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Ä¥é¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤é³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£