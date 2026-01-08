¡È¹âÀÇ½¤ò¼ê¤´¤í¤Ë¡É¤ÏËÜÅö¡©HUION¿·À¤Âå±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡ÖKamvas Pro 24¡ÊGen3¡Ë/27¡Ê144Hz¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¸¡¾Ú
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡HUION¤Ï2011Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¥áー¥«ー¤À¡£ËÜ¼Ò¤ÏÃæ¹ñ¤Î¿¼¥»¥ó¤Ë¤¢¤ê¡¢ËèÇ¯ÀºÎÏÅª¤Ë¿·À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ½¤Î±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È·¿¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ê¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤òÀï¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢¥ß¥É¥ë～¥Ï¥¤¥ì¥ó¥¸²Á³ÊÂÓ¤Î¥×¥í¥æー¥¹¤ÊÀ½ÉÊ¤Ï¹ñ»º¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬HUION¤À¡£¡È¹âÀÇ½¤ò¼ê¤´¤í¤Ë¡É¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥×¥í¥æー¥¹¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ë¹âµ¡Ç½¥â¥Ç¥ë¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¿ô¤¢¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÃæ¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Î10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¤ÎÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖKamvas Pro 24(Gen3)¡×¤È¡¢2025Ç¯¤Î12⽉¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖKamvas Pro 27(144Hz)¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤Îµ¡¼ï¤â4K¤Î¹âÀººÙ¤Ê²èÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ëÀÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î2µ¡¼ï¤ò¼ÂºÝ¤Ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÂÎÀÇ½¤ä¼þÊÕ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃæ¿´¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
24¥¤¥ó¥Á4K¤Î¼ÂÎÏÇÉ±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È
¡¡ËÜµ¡¼ï¤Ï¡¢Á°¥â¥Ç¥ë¡ÖKamvas Pro 24¡Ê4K¡Ë¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥â¥Ç¥ë¡£PenTech 4.0¡¢Canvas Glass 3.0¤Ê¤É¹½À®¤¬ºþ¿·¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¿§ÀºÅÙ¤ä¡¢10ÅÀ¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥Áµ¡Ç½¤Ê¤É¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À½ÉÊÌ¾¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖGen3¡×¤Ï¡¢Kamvas Pro¥·¥êー¥º¤ÎÂè3À¤Âå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï´ðËÜ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡ÚKamvas Pro 24 (Gen3)¡Û ¥Ñ¥Í¥ë 23.8¥¤¥ó¥ÁIPS ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È 60Hz ²òÁüÅÙ 3,840 x 2,160 (4K) ¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ 16:9 PPI (Pixels Per Inch) 185 ¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ 1000:1 É½¼¨¿§ 10²¯7ÀéËü¿§ (8bit+FRC) µ±ÅÙ 250nit¡ÊÉ¸½àÃÍ¡Ë »ëÌî³Ñ ¿åÊ¿178¡ë¡¢¿âÄ¾178¡ë¡ÊÉ¸½àÃÍ¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ10:1°Ê¾å¡Ë ¿§°è¥«¥ÐーÎ¨ sRGB/Adobe RGB 99¡ó¡¢DCI-P3/Display P3 98¡ó É½ÌÌ»Å¾å¤² Canvas Glass 3.0 ¥Ú¥óµ»½Ñ Pentech 4.0 È¿±þÂ®ÅÙ 14ms ¥Ú¥ó²òÁüÅÙ 5080LPI °µÎÏ¥ì¥Ù¥ë 16,384ÃÊ³¬ ÀºÅÙ ¡Þ0.3mm¡ÊÃæ¿´¡Ë¡¢¡Þ1mm¡Ê¥³ー¥Êー¡Ë ·¹¤¸¡ÃÎ ¡Þ60¡ë ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥¿¥Ã¥Á 10¥Ý¥¤¥ó¥È»Ø¥¿¥Ã¥Á ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹ HDMI 2.0¡¢DisplayPort 1.4¡¢USB-C¡¢USB-A 2.0¡ß2¡¢3.5mm ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯ VESA¸ß´¹À 100¡ß100mm À£Ë¡ 589.2¡ß364¡ß22.7mm¡Ê²£¡ß½Ä¡ß±ü¹Ô¡Ë ½ÅÎÌ Ìó6.37kg OS¥µ¥Ýー¥È Windows 10 °Ê¹ß¡¢macOS 10.12°Ê¹ß¡¢Android 6.0 °Ê¹ß¡¢Linux(Ubuntu 20.04 LTS) ²Á³Ê¡§199,800±ß
¢¢Kamvas Pro 24 (Gen 3)¤ÎÀ½ÉÊ¥Úー¥¸¡ÚKamvas Pro 24 (Gen3)¤ÈÆ±ºÊª°ìÍ÷¡Û
¡¡ËÜÂÎ¤Î¥«¥éー¤Ï¥³¥¹¥â¥Ö¥é¥Ã¥¯¡£23.8¥¤¥ó¥Á¤Î²èÌÌ¥µ¥¤¥º¡¢6.37kg¤Î½ÅÎÌ¤Ï¤º¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê´ù¤ËÃÖ¤¤¤¿¸å¤Ï´ó¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ½Å¤ò¤«¤±¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤º¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ù¥¼¥ë¤Ï¾å²¼º¸±¦¤È¤âÌó3cm¡£É½ÌÌ¤Î¥¬¥é¥¹¤ÏHUION¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿Canvas Glass 3.0¤È¤¤¤¦ÄãÈ¿¼Í¤ÎÈó¸÷Âô¥¬¥é¥¹¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥ó¥É¤òÎ©¤Æ¤ÆÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¤È¤³¤í
±¦Â¦ÌÌ
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏUSB2.0¤¬2¥Ýー¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë
ÇØÌÌ
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÅÅ¸»¤ÈUSB Type-C¡¢DisplayPort¡¢HDMI¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë
ÇØÌÌ±¦¤Ë¤¢¤ëÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á
º¸Â¦ÌÌ
¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¼ýÇ¼¤·¤¿¤È¤³¤í
¡¡ËÜÂÎ¤ÎÇØÌÌÃæ±û¤Ë¤Ï¡¢HDMI¡¿DisplayPort¡¿USB Type-C¡¿AC¥¢¥À¥×¥¿ÍÑ¥Ýー¥È¤¬ÊÂ¤Ö¡£±¦¾å¤Ë¤ÏÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¡£±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏUSB2.0¤¬2¥Ýー¥È¤È¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¤¢¤ê¡¢Î©¤Æ¤¿»þ¤Î³ÑÅÙ¤Ï20¡ë¤Î¸ÇÄê¤È¤Ê¤ë¡£¸ø¼°¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÌµÎÁ¤ÇÂ¿ÃÊ³¬Ä´À°¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢100mm¤ÎVESA¥Þ¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢ー¥à¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤â²ÄÇ½¤À¡£
ÇØÌÌ¤Ë¤ÏVESA¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂÐ±þ¤Î¥Í¥¸·ê¤¬¤¢¤ë
¡¡ÉÕÂ°ÉÊ¤È¤·¤Æ2¼ïÎà¤Î¥Ú¥ó¤ÈÂØ¤¨¿Ä¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤Î¤Û¤«¡¢º¸¼ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¡ÖKeydial Remote¡× ¡¢USB-C to USB-C¥±ー¥Ö¥ë¡¢HDMI¥±ー¥Ö¥ë¡¢USB-A to USB-C¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¥±ー¥Ö¥ëÎà¡¢ÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥íー¥Ö¡¢¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Áá´ü¹ØÆþÈÇ¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥µー¡Ö¥«¥éー¥áー¥¿ーG1¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
º¸¼ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖKeydial Remote¡×
¡Ö¥«¥éー¥áー¥¿ーG1¡×
¥±ー¥Ö¥ëÎà¤ÈAC¥¢¥À¥×¥¿ー
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥íー¥Ö¤È¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥¯¥í¥¹
¡¡¥Ú¥ó¤ÏÌó11.8mm·Â¤Ç¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤¬ÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¥Ü¥¿¥ó¤¬3¤ÄÉÕ¤¤¤¿¡ÖPW600¡×¤ÈÌó9.5mm·Â¤ÈºÙ¿È¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤¬2¤Ä¤Î¥¹¥ê¥à¥Ú¥ó¡ÖPW600S¡×¤Î2¼ïÎà¡£¤É¤Á¤é¤â¥Ú¥óÀè¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤Ï¥¤¥ìー¥µー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³«Éõ»þ¤Ë¤Ï¡ÖPW600¡×¤Ë¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥Ú¥óÀè¡¢¡ÖPW600S¡×¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ë¥È¥Ú¥óÀè¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂØ¤¨¿Ä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì5ËÜ¤º¤ÄÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤Ë¤Ï2¤Ä¤Î·ê¤¬¤¢¤ê¡¢³¸¤òÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç2¼ïÎà¤Î¥Ú¥ó¤òÎ©¤Æ¤ë¥Ú¥óÎ©¤Æ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤ÎÇØÌÌ¤Ë¤Ï¥Ú¥óÀè¤ò¼è¤ê³°¤¹¤¿¤á¤Î¥Ú¥óÀè¥¯¥ê¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ë¥Ú¥óÀè¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤Æ¥Ú¥óÀè¤ò°ú¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ú¥ó¥±ー¥¹
2¼ïÎà¤Î¥Ú¥ó
¥Ú¥ó¥±ー¥¹¤ÏÊÄ¤¸¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ú¥óÎ©¤Æ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë
ÀÜÂ³ÊýË¡¤Ï3¼ïÎà¡£USB¡¢HDMI¡¢DisplayPort¤ÇÀÜÂ³²ÄÇ½
¡¡PC¤È¤ÎÀÜÂ³¤Ë¤ÏUSB¡¢HDMI¡¢DisplayPort¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÀÜÂ³ÊýË¡¤Ç¤â¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ø¤ÎÅÅ¸»¶¡µë¤ÏAC¥¢¥À¥×¥¿·ÐÍ³¤Ç¹Ô¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Ê¤éHDMI¤«DisplayPort¤ÇÀÜÂ³¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢USB-A to USB-C¥Ýー¥È¤ò»È¤Ã¤ÆPC¤ÎUSB Type-A¥Ýー¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¡£USB Type-C¡ÊDisplayPort Alt ModeÂÐ±þ¡Ë¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÕÂ°¤ÎUSB-C to USB-C¥±ー¥Ö¥ë1ËÜ¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
3¼ïÎà¤ÎÀÜÂ³ÊýË¡¤¬¤¢¤ë
¡¡ÀÜÂ³¸å¤Ë¡¢¸ø¼°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥µ¥¤¥È¤«¤é¥É¥é¥¤¥Ð¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¡£¤³¤ÎºÝ¡¢¤è¤¯»÷¤¿Ì¾Á°¤ÎÁ°µ¡¼ï¤Î¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤¬µ¯Æ°¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¡£
¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É²èÌÌ¡£»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤ÎÀ½ÉÊ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À½ÉÊÌ¾¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤
¡¡¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥¿¤Î¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¾ì¹ç¤Ë¥Ú¥ó¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë²èÌÌ¤ÎÁªÂò¡¢¥Ú¥ó¤Î´¶°µ¡¢¥Ú¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó¤Îµ¡Ç½³ä¤êÅö¤Æ¤Ê¤É¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¥È¥Ã¥×²èÌÌ
Ê£¿ô¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¥Ú¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë
¥Ú¥ó¤ÎÉ®°µ¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤êÀßÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²èÌÌ
OSD¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥«¥éー¥âー¥É¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤äÈùÄ´À°¤¬²ÄÇ½
¡¡¥¹¥¿ー¥È¥Ü¥¿¥ó¤òÄ¹²¡¤·¤¹¤ë¤È¡¢OSD¡Ê¥ª¥ó¥¹¥¯¥êー¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡Ë¥á¥Ë¥åー¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÀßÄê¡¢¿§²¹ÅÙ¡¢¥«¥éー¥âー¥É¡¢¥¬¥ó¥Þ¡¢OSD¥á¥Ë¥åーÀßÄê¤Ê¤É5¤Ä¤ÎÀßÄê²èÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢²¼¤Ë¤¢¤ë¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÀßÄê²èÌÌ
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÀßÄê¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¢¥²ー¥à¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤È¥æー¥¶ーÀßÄê¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥ê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥«¥éー¥âー¥ÉÀßÄê¤Ç¡ÖNative¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤ÈÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥æー¥¶ーÀßÄê¤Ç¤ÏÌÀÅÙ¡¢ºÌÅÙ¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥«¥éー¥âー¥É²èÌÌ
¡¡¥«¥éー¥âー¥É¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿Native¤ÎÂ¾¤Ë¡¢sRGB¡¢Display P3¡¢Adobe RGB¡¢DCI-P3¡¢Çò¹õ¡¢¥æー¥¶ーÀßÄê¤Î7¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£sRGB¤ÏWebÍÑ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤äÌ¡²è¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¥â¥Ë¥¿ー¤òÄÌ¤·¤Æ¸«¤ë¾ì¹ç¤ÎÈÆÍÑÅª¤ÊÀßÄê¡¢Display P3¤ÏApple¤¬ºöÄê¤·¤¿ÀÖ¤äÎÐ¤ÎÉ½¼¨¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥«¥éー¥âー¥É¡£Black&white¤ÏÇò¹õ²èÌÌ¡¢Adobe RGB¤Ï°õºþÍÑ¤Î¸¶¹Æ¤òºîÀ®¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢DCI-P3¤Ï±Ç²è¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÀìÍÑ¤Î¥«¥éー¥âー¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿§²¹ÅÙÀßÄê¤È¥¬¥ó¥ÞÀßÄê¤Ï¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥âー¥É¤ÈÇò¹õ¥âー¥É¤Î¤ß¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¡OSD¥á¥Ë¥åー¤Ç¤Ï¡¢ÀÜÂ³ÊýË¡¤Î¼êÆ°ÁªÂò¤È¡¢É½¼¨ÈæÎ¨¤ò16:9¤«¤é4:3¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀßÄê¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿§²¹ÅÙÀßÄê²èÌÌ
¥¬¥ó¥ÞÀßÄê²èÌÌ
OSD¥á¥Ë¥åーÀßÄê²èÌÌ
¥Û¥¤ー¥ë¤È¥Ü¥¿¥ó¤ËÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ²ÄÇ½¤Êº¸¼ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖKeydial Remote K40¡×
¡¡ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëº¸¼ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖKeydial Remote K40¡×¤Ï¡¢PC¤È¤ÏÉÕÂ°¤ÎUSB¥±ー¥Ö¥ë¤«Bluetooth 5.0¤ÇÀÜÂ³¤·¤Æ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½¼ÅÅ¼°¤Ç¡¢2.5»þ´Ö¤Î¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤ÇºÇÂç30»þ´Ö»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥É¥é¥¤¥Ð¤Ï±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄÉ²Ã¤Î¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤ÏÉÔÍ×¤À¡£
¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Îº¸¾å¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨ÍÑ¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥á¥Ë¥åー¤¬¤¢¤ë
¡¡¾åÉô¤Î¥µー¥¯¥ë¾å¤ÎÉôÊ¬¤Ï2¤Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ±û¤Î±Õ¾½¤ò¶´¤ó¤Çº¸±¦¤Ë4¤Ä¤º¤Ä·×8¤Ä¤Î¥×¥í¥°¥é¥Þ¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ü¥¿¥óÇÛÃÖ¤Ï¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÅÐÏ¿¿ô¤ÏºÇÂç6¤Ä¡£CLIP STUDIO PAINT¡¢Adobe Photoshop¡¢Adobe Illustrator¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¢¥×¥ê¤Î¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇ²¼Éô¤Î2¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë»È¤¦¡£
¡¡Ãæ±û¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥ーÀßÄê¡¢ÀÜÂ³¾õ¶·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾õ¶·¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÀßÄê¤Ï¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£¥ー¤Ø¤Î³ä¤êÅö¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤¿¤ê¡¢µ¯Æ°¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀßÄê¤·¤¿¤ê¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÅÅ¸»¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ2¼ïÎà¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Îã¤¨¤Ð1¤Ä¤ÏPC¡¢1¤Ä¤Ï¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë·Ò¤²¤Æ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥É¥íー¥¤¥ó¥°¥½¥Õ¥ÈÍÑ¤Îº¸¼ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤«¤é¤âÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤À¡£
8¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤È2¤Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤ËÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
½é¤á¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï1Ç¯¸å¤ÇOK
¡¡Áá´ü¹ØÆþÈÇ¤Ë¤ÏÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥óÍÑ¤Î¥»¥ó¥µー¡Ö¥«¥éー¥áー¥¿ーG1¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖKamvas Pro 24 (Gen3)¡×¤Ï½Ð²Ù»þ¤ËËÜÂÎÆâÉô¤Î3D LUT¡Ê¥ë¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥Æー¥Ö¥ë¡Ë¤òÄ´À°¤¹¤ë¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é12¥«·î¤«¤é18¥«·îÄøÅÙ¤Ï¿§ÀºÅÙ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥«¥éー¥áー¥¿ーG1¡×¤ò½é¤á¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤³¤Î´ü´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥óÍÑ¥¢¥×¥êGTColor¡£¸½ºß¤ÏWindowsÍÑ¤Î¤ßÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
GTColor¤ÎÀßÄê²èÌÌ
¡¡¤³¤Î¥»¥ó¥µー¤ÏUSB Type-A¤ÇËÜÂÎ¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¤ò¸ø¼°¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¹¤ë¡£É®¼Ô¤¬³ÎÇ§¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤ÏWindowsÈÇ¤Î¤ß¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥½¥Õ¥È¤Ç¤Ï¡¢sRGB¡¿Adobe RGB¡¿DCI-P3¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¥ã¥ê¥Ö¥ìー¥·¥ç¥óÃæ¤Î²èÌÌ
¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È144Hz¡£³ê¤é¤«¤µ¤¬°ã¤¦27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë
¡¡º£²ó¤Ï2025Ç¯12·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖKamvas Pro 27 (144Hz)¡×¤â¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡ÖKamvas Pro 24 (Gen3)¡×¤è¤ê¤â°ì²ó¤êÂç¤¤¤27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤Ï144Hz¤È¤è¤êÄãÃÙ±ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ±ÅÙ¤Ï+50nit¡¢±þÅúÂ®ÅÙ¤Ï5ms¤È¥²ー¥ß¥ó¥°¥â¥Ë¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÀÇ½¤À¡£ÉÕÂ°ÉÊ¤Ï¡ÖKamvas Pro 24 (Gen3)¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¤ÆDisplayPort¥±ー¥Ö¥ë¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡ÖKamvas Pro 27 (144Hz)¡×¤ÈÉÕÂ°ÉÊ°ì¼°¡ÚKamvas Pro 27 (144Hz)¡Û ¥Ñ¥Í¥ë 27¥¤¥ó¥ÁIPS ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È 144Hz ²òÁüÅÙ 3,840 x 2,160 (4K) ¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ 16:9 PPI (Pixels Per Inch) 185 ¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ 1000:1 É½¼¨¿§ 1670Ëü¿§¡Ê8bit¡Ë µ±ÅÙ 300nit¡ÊÉ¸½àÃÍ¡Ë »ëÌî³Ñ ¿åÊ¿178¡ë¡¢¿âÄ¾178¡ë¡ÊÉ¸½àÃÍ¡¢¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈÈæ10:1°Ê¾å¡Ë ¿§°è¥«¥ÐーÎ¨ sRGB/Adobe RGB 99¡ó¡¢DCI-P3/Display P3 98¡ó É½ÌÌ»Å¾å¤² Canvas Glass 3.0 ¥Ú¥óµ»½Ñ Pentech 4.0 È¿±þÂ®ÅÙ 5ms ¥Ú¥ó²òÁüÅÙ 5080LPI °µÎÏ¥ì¥Ù¥ë 16,384ÃÊ³¬ ÀºÅÙ ¡Þ0.3mm¡ÊÃæ¿´¡Ë¡¢¡Þ1mm¡Ê¥³ー¥Êー¡Ë ·¹¤¸¡ÃÎ ¡Þ60¡ë ¥Õ¥£¥ó¥¬ー¥¿¥Ã¥Á 10¥Ý¥¤¥ó¥È»Ø¥¿¥Ã¥Á ¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹ HDMI 2.0¡¢DisplayPort 1.4¡¢USB-C¡¢USB-A 2.0¡ß2¡¢3.5mm ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¥¸¥ã¥Ã¥¯ VESA¸ß´¹À 100¡ß100mm À£Ë¡ 656.1¡ß405¡ß22.7mm¡Ê²£¡ß½Ä¡ß±ü¹Ô¡Ë ½ÅÎÌ Ìó7.2kg OS¥µ¥Ýー¥È Windows 10 °Ê¹ß¡¢macOS 10.12°Ê¹ß¡¢Android 6.0 °Ê¹ß¡¢Linux(Ubuntu 20.04 LTS) ²Á³Ê¡§299,800±ß
¢¢Kamvas Pro 27 (144Hz)¤ÎÀ½ÉÊ¥Úー¥¸
ÀµÌÌ¤«¤é
±¦Â¦ÌÌ
ÇØÌÌ
º¸Â¦ÌÌ
Âç¤¤µ¤ÏÀµµÁ¡£¹¤¤ºî¶ÈÎÎ°è¤ÏË×Æþ¤·¤Æ»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë
¡¡º£²ó¤ÏÎ¾Êý¤Îµ¡¼ï¤Ç¡¢CLIP STUDIO PAINT¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£²èÌÌ¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢ÉÁ¤»Ï¤á¤ë¤È»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆË×Æþ¤¹¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¹¥¤ß¤Ç¥Õ¥§¥ë¥È¿Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë³ê¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ê¤é¤«¤ÊÉÁ¤¤´¤³¤Á¤Ç½ñ¤¤¿¤¤Àþ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¥¶¥é¥¶¥é¤·¤¿»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤òµá¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¼Á´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ê¤É¤òÅ½¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ê¤É¤ÎÄ¹¤¤¥¹¥È¥íー¥¯¤òÅÉ¤ë¤È¤¤ÎÉ®±¿¤Ó¤â¡¢ÌÜ¤ÎÃæ¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤òÉÁ¤¯¤È¤¤ÎÁÇÁá¤¤¥Ú¥ó¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÃÙ±ä¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥¤¥ó¥¿¤¬ÄÉ½¾¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¡ÖKamvas Pro 27 (144Hz)¡×¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È¤¬¹â¤¤¤À¤±¤¢¤ê¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿³¨¤òÂç¤¤á¤Î¾Ã¤·¥´¥à¤Ç¥´¥·¥´¥·¤ÈÁÇÁá¤¯¾Ã¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¤Ê¶õ´Ö¤òÏÓ¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤·¤ÆÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ê»þ¤Ë¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÙ±ä¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡10ÅÀ¥Þ¥ë¥Á¥¿¥Ã¥Á¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿PC¤ÎÁàºî¤Ï»Ø¤Ç¤â²ÄÇ½¡£³ÈÂç½Ì¾®¤ä²óÅ¾¡¢°ÜÆ°¤Ê¤É¤â»ØÀè¤ÇÄ¾´¶Åª¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¿ø¤¨ÃÖ¤·¿¤Î±Õ¾½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂç¤¤µ¤ÏÀµµÁ¤À¡£¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯»þ¤Ë¤â¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¤â¡¢¤È¤¯¤ËºÇ½ªÅª¤Ë»æ¤Ë°õºþ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇºà¤òºî¤ë»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸¶À£Âç¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥º¤Çºî¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£²èÌÌ¥µ¥¤¥º¤¬Âç¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê¸¶¹Æ¤ò¸¶À£¤Ç¹¤¤ÈÏ°Ï¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£4K¤Î¹âÀººÙ¤Ê²èÌÌ¤Ç¡¢ºÙ¤¤Àþ¤Þ¤Ç³ê¤é¤«¤ËÁ¡ºÙ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âç¤¤µ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï27¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤¬ºÇ¶¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤À¤¬¡¢2¥â¥Ç¥ë¤Î¥µ¥¤¥ºÈæ³Ó¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ÐÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿ô»ú¤Û¤É¤Îº¹¤Ï¤Ê¤¤¡£24¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âA4¥µ¥¤¥º¤Î¸¶¹ÆÍÑ»æ¤òÂç¤¤¯É½¼¨¤·¤Æ¥Þ¥ó¥¬¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤ä²Á³Ê¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢24¥¤¥ó¥Á¤Ï¥Ï¥¤¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¸þ¤±¡¢27¥¤¥ó¥Á¤Ï¥Ø¥Óー¤Ê¥×¥í¥æー¥¶ー¸þ¤±¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤ò»È¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬¤ÊËþÂ´¶¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖKamvas Pro 24 (Gen3)¡×¤È¡ÖKamvas Pro 27 (144Hz)¡×¤Î¥µ¥¤¥ºÈæ³Ó
¾ì½ê¤ÈÍ½»»¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤Ê¡ÖKamvas Pro 27 (144Hz)¡×¤¬ÊØÍø
¥×¥í¥æー¥¹¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ëµ¡Ç½À¤¬¤³¤Î²Á³Ê¤Ê¤é¡ÖÇã¤¤¡×¡ª
¡¡º£²ó»î¤·¤Æ¤ß¤Æ±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ½ÉÊ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óºÙ¤«¤¤ÉÔËþÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤ÐUI¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¸ì¤ÎËÝÌõ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ïº£¸å¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç²ò¾Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÍß¤·¤¤µ¡Ç½¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¤ÎUI¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤ÎÅÐÏ¿¤Ê¤É¤Çº¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¥²ー¥à¥âー¥É¤ä¥Õ¥£¥ë¥à¥âー¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¿§ºÆ¸½À¤Î¹â¤¤4K²òÁüÅÙ¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤Ê¤é¡¢±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥²ー¥à¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥é¥¤¥É¤ò±ÜÍ÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Ë¥¿ー¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤µ¤ä¤«¤À¤¬´ò¤·¤¤Í×ÁÇ¤À¡£
¡¡¡ÖKamvas Pro 24 (Gen3)¡×¤¬Ìó20Ëü±ß¡¢¡ÖKamvas Pro 27 (144Hz)¡×¤¬Ìó30Ëü±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ï±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¹â³Û¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥°¥ìー¥É¤Î4K±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤é¡¢¤½¤Î°Â¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡±Õ¾½¥Ú¥ó¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¸õÊä¤Î°ìÂæ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤âÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¼¤ÒËÜ¥·¥êー¥º¤Î¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ä²÷Å¬¤µ¤ò¼ÂºÝ¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£