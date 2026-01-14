GLAY¤¬ ¡È¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡É ¡ª¡© ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö30¼þÇ¯½é¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó²½¡ª
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÈ¯Â30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖGLAY¡×¤¬¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡ÊR¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡¡Âè1ÃÆ¤Ï ¡É10Ç¯Á°¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¡É ¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡ÊTM¡Ë¡×¡ª
¡ù¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎGLAY¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
TAKURO¡ÊGt.¡Ë¤ÈTERU¡ÊVo.¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë1988Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖGLAY¡×¤¬¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡ÊR¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡ÊTM¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£GLAY¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¡Ø¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡ÊTM¡Ë GLAY¡Ù¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢GLAY¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤ë¡ÖHAPPY SWING¡×¤Î30th Anniversary¤òµÇ°¤·¤¿Á´¹âÌó5cm¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
20th Anniversary¥é¥¤¥Ö¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎTERU¤¬¸ò¤ï¤·¤¿ ¡É10Ç¯Á°¤ÎÌóÂ«¡É ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ò¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¡ª¡¡TAKURO¡¢JIRO¡¢HISASHI¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢TOSHI¡¢²¶¤Ë¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¡¼¡ª¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¡¢¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤ò°ì½ï¤ËÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇÉ½¸½¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡ÖTERU¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¡Ë¡×¡ÖJIRO¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¡ÖTAKURO¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥®¥¿¡¼¡Ë¡×¡ÖHISASHI¡Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ü¥®¥¿¡¼¡Ë¡×¤ÎÁ´4¼ï¤¬¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2026Ç¯1·îÂè3½µ¤è¤ê½ç¼¡Á´¹ñ¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢´á¶ñÇä¾ì¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÅ¹¤Ê¤É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¼«ÈÎµ¡¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤Æ¤ª¼è¤ê°·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡²Ä°¦¤¯ ¡É¤Þ¤Á¤Ü¤¦¤±¡É ¤·¤Æ¤¤¤ëGLAY¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ò¤¼¤Ò½¸¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡£
¡ÊC¡ËLoversoul
