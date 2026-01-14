³Ê°Â¥¹¥Þ¥Û¾ù¼õµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¢Ê¡²¬¡¡400ÂæÅ¾Çä¤«¡¢ÁÜºº½ª·ë
¡¡·ÈÂÓÅÅÏÃÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Î¡Ö1±ß¥¹¥Þ¥Û¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÂ¾¿Í¤¬·ÀÌó¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï14Æü¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÉÔÀµÍøÍÑËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¸©ÂÀºËÉÜ»Ô¡¢ºî¶ÈÎÅË¡»Î¤ÎÃË¡Ê38¡Ë¤òÂáÊá¡¢ÄÉÁ÷¸¡¤·ÁÜºº¤ò½ª·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃË¤ÏºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£Ìó5Ç¯´Ö¤Ç¾ù¤ê¼õ¤±¤¿Ìó400Âæ¤òÅ¾Çä¤·¡¢Ìó1450Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ÎÃÎ¿Í¡Ê37¡Ë¡áÆ±ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡á¤¬½¸¤á¤¿Ê£¿ô¤Î¼Â¹ÔÌò¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò·ÀÌó¡£ÃË¤Ï¼Â¹ÔÌò¤ËÌó1Ëü¡Á1Ëü5Àé±ß¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢³Ê°Â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¸å¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£