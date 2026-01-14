Starlink¤¬¥¤¥é¥ó¤Î´°Á´¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇ¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³
·ÐºÑÊø²õÅù¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥â¤¬2025Ç¯12·îËö¤«¤éÂ³¤¯Ãæ¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ï»Ë¾åºÇ¤â¸·¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤«¤é¥¤¥é¥ó¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖStarlink¡×¤¬µ¬À©¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÌç²È¤ä¸½ÃÏ¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¸ú²Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼Starlink¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎCircleID¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥â¤¬Áê¼¡¤°¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2026Ç¯1·î8Æüº¢¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬µÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎË¸³²¤« - GIGAZINE
VPN¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Proton VPN¤ÏÆ±»þ´ü¤Ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬µÞ¸º¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Proton VPN sessions originating in Iran are dipping, confirming the infrastructure which allows people to access the internet is being shut down.
Normally, Proton VPN helps people affected by censorship to circumvent it, but in this case, the internet has been shut off entirely. https://t.co/09pCzqqZ7R pic.twitter.com/9AamyvGgq5— Proton VPN (@ProtonVPN) January 8, 2026
±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎStarlink¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥â¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏStarlink¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¦Miaan Group¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ß¡¼¥ë¡¦¥é¥·¥Ç¥£»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥í¥·¥¢¤Þ¤¿¤ÏÃæ¹ñÍ³Íè¤Î¹âÅÙ¤ÊË¸³²µ»½Ñ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹³µÄ³èÆ°¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ìStarlink±ÒÀ±¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿·³»ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¿®¹æ¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤êStarlink¤ÎGPS¿®¹æ¤¬Ë¸³²¤µ¤ì¡¢¶É½êÅª¤ÊÄÌ¿®¼×ÃÇ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Starlink¤Ç¤Ï¥Ñ¥±¥Ã¥È¥í¥¹¤¬30¡Á80¡ó¤ËÃ£¤·ÀÜÂ³¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëStarlink¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤ÏStarlink¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Ñ¥±¥Ã¥È¥í¥¹¤òÌó10¡ó¤ËÄã¸º¤µ¤»¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¿®¤ÎË¸³²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯È¾¤Ð°Ê¹ß¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤ÏStarlinkµ¡´ï¤Î½ê»ý¤¬°ãË¡¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤Ï»àºá¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»æ¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬Starlink¤Î±¿ÍÑ¤òÇ§²Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½ê»ý¡¦ÍøÍÑ¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ(IRGC)¤Ê¤É¤Î¼£°ÂÉôÂâ¤¬¥Æ¥Ø¥é¥ó¡¢¥¤¥¹¥Õ¥¡¥Ï¡¼¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÅÔ»Ô¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¡´ï¤òÈ¯¸«¡¦Ë×¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÈÂðÁÜº÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¿®¹æ¤òÄÉÀ×¤·¤¿¤ê¿Í¤ò´Ù¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¶¥¢¥×¥ê¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±¤òæ«¤Ë¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CircleID¤Ï¡Ö¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤ÏÄÌ¿®Ë¸³²¡¢ÁÜºº¡¢Ë¡ÅªÍÞ°µ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼êË¡¤ÇStarlink¤òÌµÎÏ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡ÖÅ´¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£