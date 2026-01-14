·ÐºÑÊø²õÅù¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¥¤¥é¥ó¤Î¥Ç¥â¤¬2025Ç¯12·îËö¤«¤éÂ³¤¯Ãæ¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ï»Ë¾åºÇ¤â¸·¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇÁ¼ÃÖ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤«¤é¥¤¥é¥ó¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡ÖStarlink¡×¤¬µ¬À©¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÌç²È¤ä¸½ÃÏ¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¸ú²Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼Starlink¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎCircleID¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ç¥â¤¬Áê¼¡¤°¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î2026Ç¯1·î8Æüº¢¤«¤é¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬µÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎË¸³²¤« - GIGAZINE



VPN¤âµ¡Ç½¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Proton VPN¤ÏÆ±»þ´ü¤Ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬µÞ¸º¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£





±ÒÀ±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎStarlink¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥â¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÏStarlink¤¬ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡¦Miaan Group¤Î¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£Ã´Åö¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ß¡¼¥ë¡¦¥é¥·¥Ç¥£»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥í¥·¥¢¤Þ¤¿¤ÏÃæ¹ñÍ³Íè¤Î¹âÅÙ¤ÊË¸³²µ»½Ñ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹³µÄ³èÆ°¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ìStarlink±ÒÀ±¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿·³»ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¿®¹æ¤¬¸¡ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤êStarlink¤ÎGPS¿®¹æ¤¬Ë¸³²¤µ¤ì¡¢¶É½êÅª¤ÊÄÌ¿®¼×ÃÇ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½ÃÏ¤«¤é¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Starlink¤Ç¤Ï¥Ñ¥±¥Ã¥È¥í¥¹¤¬30¡Á80¡ó¤ËÃ£¤·ÀÜÂ³¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëStarlink¤ÎÉáµÚÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃÄÂÎ¤ÏStarlink¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Ñ¥±¥Ã¥È¥í¥¹¤òÌó10¡ó¤ËÄã¸º¤µ¤»¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£



ÄÌ¿®¤ÎË¸³²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯È¾¤Ð°Ê¹ß¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤ÏStarlinkµ¡´ï¤Î½ê»ý¤¬°ãË¡¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ°­¤Î¾ì¹ç¤Ï»àºá¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ñ¥¤¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥¹¥é¥¨¥ë»æ¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬Starlink¤Î±¿ÍÑ¤òÇ§²Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¯¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î½ê»ý¡¦ÍøÍÑ¤Ï°ãË¡¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿ËÉ±ÒÂâ(IRGC)¤Ê¤É¤Î¼£°ÂÉôÂâ¤¬¥Æ¥Ø¥é¥ó¡¢¥¤¥¹¥Õ¥¡¥Ï¡¼¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÅÔ»Ô¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢µ¡´ï¤òÈ¯¸«¡¦Ë×¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£

¤³¤¦¤·¤¿²ÈÂðÁÜº÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¿®¹æ¤òÄÉÀ×¤·¤¿¤ê¿Í¤ò´Ù¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ¶¥¢¥×¥ê¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±¤òæ«¤Ë¤«¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CircleID¤Ï¡Ö¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤ÏÄÌ¿®Ë¸³²¡¢ÁÜºº¡¢Ë¡ÅªÍÞ°µ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¼êË¡¤ÇStarlink¤òÌµÎÏ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¡ÖÅ´¤Î¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£