努力が水の泡…。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟は１３日、ボブスレー男子２人乗りのミラノ・コルティナ五輪出場枠の解釈を誤り、出場の可能性が消滅したと発表した。

日本が出場を目指していた男子２人乗りは、男子４人乗りの国際大会の成績も合算した上で枠を争う方式だった。２０２４年にルール変更が決まったが、日本連盟は把握作業を怠り、男子４人乗りの遠征を実施していなかった。この日、都内で緊急会見を開き、担当者は「このような結果になってしまい申し訳ない。謝罪のしようがない」と頭を下げた。

連盟側によると、条件を確認する上でダブルチェック機能が働いていなかった。国際ボブスレー・スケルトン連盟に救済措置を申し出るも、認められなかった。当該選手たちにはオンラインミーティングで状況を伝えたところ、同担当者は「意気消沈した様子だった」と明かした。

マイナー競技のため、日頃の業務は少人数で行っており「予算も人員も難しい中でやっている」と吐露。それでも今回のミスを巡っては、担当者らが関係各所に謝罪行脚を行っているという。

選手たちは五輪出場を目標に走り続けてきたものの、まさかの形で終戦。悔やんでも悔やみきれない幕切れとなった。