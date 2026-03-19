WBC米国代表が、また頂点を逃した。【侍J惨敗の内幕】ライバル国が見た侍Jの敗因…戦術面&チーム作りで劣り、「データ分析に基づかない継投」とバッサリ日本時間18日、ベネズエラとの決勝戦は2-3で競り負け、日本が頂点に立った前回2023年に次ぐ2大会連続の準優勝。今大会は昨季の両リーグのサイ・ヤング賞投手（スクーバル、スキーンズ）、本塁打王（ローリー、シュワーバー）ら豪華メンバーを擁しながら、最後はベネズエ