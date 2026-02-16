アルペンスキー男子回転、唯一の日本人相原は2回目へミラノ・コルティナ五輪は16日、アルペンスキー男子回転を行っている。雪が降りしきる悪コンディションで、途中棄権が続出。実に半分以上が途中棄権という状況に、日本のファンからは「見てても切ないだけ」「無茶苦茶だろこれ」と言う声が上がった。96人がエントリーし、ゴールできたのは46人だけ。実に50人が途中棄権した。大回転で優勝し、ブラジルに冬季五輪の初メダル