南鳥島（東京都）沖でのレアアース（希土類）を含む泥の試掘に向けて、海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」が１２日、静岡市の清水港から出航した。

中国政府は、レアアースの対日輸出規制を強化している。政府はレアアースの将来的な国産化につなげ、調達先の多角化を図りたい考えだ。

海洋機構によると、試掘は内閣府の大型研究プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）」の一環。数日かけて南鳥島の南東沖約１５０キロ・メートルの排他的経済水域（ＥＥＺ）内にある現場に到着し、１週間程度の準備を経て作業を開始する予定だ。船上から水深約６０００メートルの深海までパイプを延ばして泥を採取する。航海は２月１４日までを予定している。

今回は、海底から泥を問題なく採取できるか確認するのが主な目的だ。来年２月には１日最大３５０トンの本格的な試掘を行い採算性などを検証する。

レアアースは電気自動車や産業用ロボットに使われるモーターなどの製造に不可欠だが、輸入量の約６〜７割を中国に頼っている。中国による対日輸出規制により、一部のレアアースで輸出に必要な審査が滞ったり、日本への輸出申請が受理されなかったりしている。

ＳＩＰの石井正一プログラムディレクターは出航前、「中国による供給停止事態がまた起ころうとしている。たいへん難しい作業だが、レアアースの調達源の多様化のために研究開発を進めたい」と語った。