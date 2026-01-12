将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月12日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で第1局2日目の対局が行われている。15時のおやつには、藤井王将が「完熟メロンまんじゅう」を注文。2日目の午後にデザートを注文することは珍しく、ファンを驚かせていた。

【映像】話題となった「完熟メロンまんじゅう」

ハイレベルの応酬が繰り広げられている王将戦開幕局。大熱戦の中、午後3時にはおやつの時間を迎えた。

藤井王将が2日制タイトル戦の2日目午後におやつを注文することは珍しく、「完熟メロンまんじゅう」のオーダーにファンも興味津々。完熟メロンまんじゅうは永瀬九段が連続注文していた商品で、クラウンメロン果汁入りの餡を地元のこだわり卵を使った皮で包んだケーキのようなまんじゅうだ。

ABEMA PPVの視聴者からも「午後頼むのめずらしい」「2日目午後におやつあるの珍しい」「飲み物のみじゃなかった」「うん、珍しいこと」「食べたくなっちゃったか」「メロンまんじゅうは人気でそう」などの声が寄せられていた。

一方、永瀬九段はドリンクのみの注文ながら、食感も楽しむことができる“掛川対局名物”のフレッシュジュースのキウイと紅ほっぺ、ホットコーヒーを選んでいた。

