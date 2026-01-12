100均にすっごい商品出てるよ！1個で14役なのに500円？！万能工具が格安だった

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：マルチツール（14in1）

価格：￥550（税込）

切断機能

鉄線直径（約）：1.2mm

銅線直径（約）：1.8mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549892507946

ダイソーをパトロールしていると、工具売り場でまたまたスゴイものを見つけちゃいました。家に常備しておきたい工具がコンパクトにまとめられたアイテムで、その名も『マルチツール（14in1）』。14ツールがひとつになって、お値段はなんと￥550（税込）。お得だったので早速購入してみました。

ぱっと見はよくあるワイヤーカッター付きのペンチのようですが、左右の持ち手部分に秘密が隠されています。

左側には、缶切り・ミニノコギリ・ヤスリ・4.3mmのマイナスドライバー。

右側には、ウロコ落とし＆釣り針外し＆定規・ミニナイフ・栓抜き＆3mmのマイナスドライバー・プラスドライバーが収納されているんです！

ミニナイフは、刃があまり鋭くない印象。スパッと切るというよりも、ちぎる・刺すみたいなイメージに近い使用感です。段ボールや封筒など、簡単な開封には使えそうです。

ミニノコギリもナイフと同様、切れ味が悪く…板をカットしようとすると、何時間もかかりそうです。

ドライバーは期待通りの使用感で一安心！ヤスリも違和感なく使用できました。他にも、少々苦戦しますが、ペンチ＆ワイヤーカッター・定規・栓抜きは問題なく使えました。缶切りは、筆者が慣れていないこともあり、ちょっと使いにくかったです。

ウロコ落としや釣り針外しは筆者宅では出番がないので、一旦置いておきましたが…たまにしか出番がない工具たちを、ひとまとめに管理できるのはやはり嬉しいポイントです。ずっしり重さはありますが、これだけ機能があるなら妥協点。あれこれ道具を用意する必要がないので、防災グッズやアウトドア用品としても活用できそうです。

今回はダイソーの『マルチツール（14in1）』をご紹介しました。

家庭用工具がひとつになった便利グッズ。筆者は日常的に工具を使うわけではないので、これで十分かな〜と思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。