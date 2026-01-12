今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんの面白い行動。最近、お風呂場に猫の毛がよく落ちていると悩んでいた投稿主さん。その理由は…。

最近お風呂によく猫の毛が浮いていると思ったら…

今回、Xに投稿したのは「ぷくり」さん。登場したのは、子猫のミクちゃんです。

投稿主さんによると、ここ最近、なぜかお風呂に猫の毛がよく浮かんでいたそうです。お風呂といえば、猫があまり立ち入らない場所のひとつ。そんなところに猫の毛が浮いていることを不思議に思っていたそうです。

そんなある日、投稿主さんが目撃したのは…可愛い肉球で浴槽を磨いているミクちゃんの姿。キュッキュッと音がするくらい念入りにお掃除していたそうです。時期は年末。大掃除の季節。きっとミクちゃんなりに投稿主さんの大掃除のお手伝いをしたかったのかもしれませんね。浴槽に猫の毛がたくさん落ちるのが悩みどころですが…。

お風呂掃除をするミクちゃんに癒される猫好きが続出

肉球でキュキュッとお風呂掃除をしていたミクちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「一生懸命お手々でキュッキュッしてる」「働き者だね」「ヌメリ取りしてくれたんですね」「ご主人のために、お掃除するにゃ！」「お掃除好きな猫たん」などの声が多く寄せられていました。

多くの方が子猫なのに働き者のミクちゃんを見て、ほっこり癒されたようですね。

Xアカウント「ぷくり」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。

どの投稿も猫暮らしの楽しさがぎゅっと詰まっているので見ていて飽きません。

