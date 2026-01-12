この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【2025年度最新】戸建ての修繕費は30年で「1200万円」!? 5年前より1.4倍に急騰した衝撃の試算結果

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「マイホームは買った後もお金がかかる」とは言われますが、その金額がここ数年で驚くほど跳ね上がっています。建築士・ホームインスペクターのさくら事務所執行役員CROの田村啓さんが、最新の物価上昇（インフレ）を反映して算出した、修繕費のリアルな数字を解説します。



■ 5年前の1.4倍！修繕費の驚くべき上昇

昨今の建築資材の高騰や人件費の上昇により、リフォーム・メンテナンス費用も大きな影響を受けています。

・30年間の修繕費の比較：2020年度の試算では約876万円でしたが、2025年度の最新試算では約1,193万円（約1,200万円）へと急増。この5年でなんと約1.4倍になっています。

・50年間で見ると：さらに長く住むことを想定すると、試算額は約1,475万円にまで膨らみます。

30年間の総額を月々に換算すると、月々約3.3万円の積み立てが必要です。これはマンションの修繕積立金と同等か、それ以上の金額を「自分の意思で」貯めておく必要があることを意味しています。



■ いつ、どこに、いくらかかる？「魔の30年目」

修繕費は毎年一定にかかるわけではなく、特定のタイミングで大きな出費としてやってきます。

・15年目の「予防メンテナンス」：防蟻（シロアリ）、外壁・屋根・バルコニーの塗装、給湯器・便座・コンロの交換などが重なります。この時点での合計目安は約234万円です。

・30年目の「巨大な山」：設備の再交換に加え、キッチンやバスといった水回りの本格的なリフォームが重なる時期です。ここでの合計目安は約895万円（約900万円）と、非常に大きな金額になります。

このタイミングで一気に多額の現金を出すのは、教育費や老後資金の準備と重なり、家計に深刻なダメージを与える可能性があります。



■ プロが教える解決策：家計を守る「分散メンテナンス」

田村さんが推奨するのは、「メンテナンス時期をあえて分散させる」という考え方です。

・一気にやらずに「ならす」：15年や30年の節目に全ての工事を固めるのではなく、25年目から35年目にかけて、項目ごとに時期をずらして実施します。

・キャッシュフローを安定させる：一度に大きな現金を失うリスクを避け、家計へのダメージを最小限に抑えながら、計画的に家のコンディションを整えていくのが賢い方法です。



■ ポジティブに捉える：「家は未完成の器」

「そんなにお金がかかるなんて……」とネガティブに捉える必要はありません。

田村さんは、「家は住む人に合わせて変容し続ける、ずっと未完成の器」だと言います。20年後、子供が独立して夫婦二人になった時、その時の自分たちにぴったりの最新キッチンやトイレにアップデートしていく。メンテナンスを「より豊かな暮らしへのカスタマイズ」だと捉えることで、家への愛着も深まっていくはずです。



【まとめ】後悔しない家選びを実現しましょう！

戸建ての修繕を計画的に進めるためには、まず「自分の家が今どんな状態か」を正しく知ることが不可欠です。

特に中古購入時や、新築から10～15年経ったタイミングで、床下や屋根裏といった普段見えない場所をチェックすることは、将来の致命的なダメージ（構造の腐食など）を防ぎ、余計な出費を抑える最大の防御策になります。

株式会社さくら事務所のような専門家によるホームインスペクションを活用し、建物の健康診断を行った上で、無理のない「自分たちだけの修繕計画」を立てて、後悔しない家選びを実現しましょう！