この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が公開したインタビュー動画に、53歳の男性経営者が出演。整体店の経営やマカオでの出張施術に加え、「女性用風俗」の経営も手がけていると告白し、その異色のキャリアや仕事観、プライベートについて語った。

インタビューに応じた男性は、現在53歳。主な事業として、女性をメインターゲットとした整体店の経営と、マカオでの出張施術を行っていると明かした。しかし、話はそれだけでは終わらず、「もう1つは女性を（対象にした）風俗を経営してます」と衝撃の事実を打ち明けた。



この女性用風俗の経営は5年ほど続けているといい、自身はプレイヤーではなく、キャストの管理などを担当しているという。在籍キャストは20～25人ほど。採用については、応募だけでなく「街とかで、かっこいいねっていう人には声をかける」と、自らスカウトも行っていることを明かした。未経験者に対しては、技術などを「教えて、お客様に喜んでもらえるように研修します」と、教育体制が整っていることも語った。



気になる収入については、具体的な金額には触れず「美味しいご飯食べに行ったりとか、その辺の余裕があるぐらい」と表現。年商を尋ねられると「ノーコメント」と笑顔でかわした。



複数の事業を手がける多忙な日々を送る一方、プライベートで幸せを感じる瞬間は「奥さんの美味しいご飯とか食べてる時」だという。夫婦円満の秘訣については「ケンカもするんですけど、お互いに理解を深めようとする心というか、コミュニケーションから絶対逃げない」と断言。異色のキャリアを持つ経営者の、仕事にも通じる深い哲学が垣間見えるインタビューとなっている。