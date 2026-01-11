YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、目覚めたばかりの子猫のかわいらしい様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎて癒やされました」「ここに天使がいる！」などの声が続出しました。

【画像5枚】「寝ぼけてる子猫」がかわいすぎる！ 「う〜〜ん」と伸びをする子猫を見る！

ベッドによじ登るひのき

注目を集めたのは「どこまでがベッドか思い出した子猫がおもしろい」という動画です。目覚めたばかりの子猫「ひのき」は、ベッドから体が半分はみ出た状態。どうやら、寝相が相当悪そうですね。

ゴロゴロしながら、前足で目をごしごしするひのきの愛らしいしぐさにキュンとします。「まだ眠いのニャ〜」という声が聞こえてきそう。

しばらくボーッとした後、大きなあくび。かろうじてベッドに乗っていた後ろ足も下ろして、「う〜〜ん」と伸びをします。フローリングのひんやり感が気持ちいいのかもしれませんね。

ここで目が覚めてきたのか、ふとベッドを振り返りました。「あれ、ここはベッドじゃないニャ！」と気づいたようです。

かわいらしい後ろ姿で、「よいしょ」っとベッドによじ登るひのき。最後は無事にベッドに潜り込みました。やっぱりベッドが一番落ち着くのでしょうか。とても安心している様子。

動画を見た人からは「最後にちゃんとベッドに戻るところがかわいすぎる！」「フローリングの上も気持ちいいよね」など、ひのきの愛らしいしぐさに多くのコメントが寄せられています。