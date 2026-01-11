【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運

来週（2026年1月12日〜1月18日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

『流れを自分で変えていきます』


｜総合運｜　★★★★☆


面倒な人に勝つために、珍しい手も打っていきます。色々な助けてくれる人がいるようです。今の方向性を信じていけるかが大事な鍵でしょう。仕事や公の場では悩むことはあまりないです。自分の取るべき行動も貫くスタンスもわかっているでしょう。

｜恋愛運｜　★★★★☆


変わらなくて良いことと変わるべきことがあるようです。基本的に今のままの自分で良くて、起きることへの捉え方を変化させていくでしょう。シングルの方は、大勢の人とは関わりたくない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の弱い部分や困っている部分を新たに知ります。

｜時期｜


1月16日　自慢を強める　／　1月18日　滞りが減る

｜ラッキーアイテム｜


入浴

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞