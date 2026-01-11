【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年1月12日〜1月18日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年1月12日〜1月18日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『流れを自分で変えていきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
面倒な人に勝つために、珍しい手も打っていきます。色々な助けてくれる人がいるようです。今の方向性を信じていけるかが大事な鍵でしょう。仕事や公の場では悩むことはあまりないです。自分の取るべき行動も貫くスタンスもわかっているでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
変わらなくて良いことと変わるべきことがあるようです。基本的に今のままの自分で良くて、起きることへの捉え方を変化させていくでしょう。シングルの方は、大勢の人とは関わりたくない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の弱い部分や困っている部分を新たに知ります。
｜時期｜
1月16日 自慢を強める ／ 1月18日 滞りが減る
｜ラッキーアイテム｜
入浴
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞