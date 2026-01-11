ジュエリーブランド「ケイウノ」では、大切な想いやエピソードをもとに、ディズニーキャラクターや作品をテーマにしたオーダーメイドジュエリーを展開中。

婚約指輪やネックレス、ブレスレットなど、これまでに手がけられた数はなんと6万点以上。

世界に一つだけのデザインで、「あの瞬間」や「大好きな物語」がジュエリーというかたちで永遠の思い出になります。

今回はそんなケイウノのオーダーメイドジュエリーの中から、ディズニーアニメーション作品『塔の上のラプンツェル』デザインのアイテムを紹介していきます☆

ケイウノ ディズニー「塔の上のラプンツェル オーダーメイドジュエリー」ストーリー

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

長年ケイウノでは、お客さまのディズニー作品への想いやエピソードをもとに、職人がオーダーメイドでジュエリーを製作してきました。

それぞれに持ち主の想い出が息づく、特別な一点ものです。

今回は、ディズニーアニメーション作品『塔の上のラプンツェル』デザインのジュエリーと、特別なオーダーストーリーを紹介。

それぞれのデザインに込められた想いや、宿る物語を紹介していきます。

日常使いしやすい『塔の上のラプンツェル』モチーフのコイン型ネックレス

表には“塔”を、裏にはランタンが上がるシーンのふたりをデザイン。

リバーシブルで楽しめるネックレスに。

艶消しを施すことで細部まで再現された“塔”が際立ちます。

Customer’s Story

幼い頃からディズニーが大好き。

『塔の上のラプンツェル』は高校生の時に観て、ランタンのシーンの映像美に感動！

コイン型で身に着けやすく、ほぼ毎日楽しんでいます。

結婚式のドレスの想い出をいつまでも。「ラプンツェル」モチーフのネックレス

物語の世界観を感じていただけるよう、「ラプンツェル」の長い髪をモチーフにデザイン。

さらにお客さまが好きな、“ランタンが夜空に舞い上がるシーン”を表現しました。

Customer’s Story

結婚式ではドレスとお揃いの色のカラーストーンを身に着けたいと思い、「ラプンツェル」をイメージしてオーダーしました。

結婚式の想い出も刻まれた特別なネックレスです。

ケイウノ、ディズニーモチーフジュエリーの独自資格者 全国50名

ケイウノは、2010年からディズニーデザイン ジュエリーのオーダーメイドを手がけています。

婚約指輪、結婚指輪、ネックレスやリングなどのファッションジュエリー、時計など、これまでに6万種類以上を生み出してきました。

ディズニーモチーフジュエリー提案のスペシャリストには、独自の「ディズニーデザイン コンシェルジュ」資格制度が設けられています。

有資格者は全国に約50名在籍し、オリジナルバッジを保持しています。

ディズニーデザインのオーダーメイドは、次のステップで提供されています。

【STEP1】デザイン提案：気軽にオーダメイドを楽しめる「アレンジオーダー」から、理想をカタチにする「フルオーダー」まで、お客さまに合わせてデザインを提案。

【STEP2】原型を確認：注文後、完成品にご満足いただけるよう原型を確認する機会が設けられています。もしイメージと違っても無料で修正できます。

【STEP3】商品のお渡し：想いをこめて製作したジュエリーは、一生の宝物に。永く愛用できるよう、アフターサービスは永久無料となっています。

表面はもちろん、裏面まで細部にまでこだわってデザインをした自分だけの特別な『塔の上のラプンツェル』のジュエリー。

ケイウノ ディズニー「塔の上のラプンツェル オーダーメイドジュエリー」ストーリーの紹介でした☆

