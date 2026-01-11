この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「違約金が高すぎて辞められない⁉もしコンビニオーナーになったら何が待っているのか？」と題した動画を公開。コンビニ経営について、一般的に抱かれがちな「簡単そう」というイメージとは裏腹の、過酷な実態を解説した。

動画で市ノ澤翔氏は、コンビニ経営が「めちゃくちゃ大変」である理由を、フランチャイズ契約の内容から説き起こした。コンビニの利益率は約30%と低く、そこから売上総利益の5～7割がロイヤリティとして本部に徴収される仕組みを指摘。さらに、欠品による機会損失を避けるため過剰に商品を発注する傾向があり、結果として「ロスがめちゃくちゃ発生している」と食品廃棄問題にも言及した。

また、オーナーの労働環境は「地獄」だと表現。市ノ澤氏によると、「1週間の平均店頭業務日数が6日以上」「年間で10日も休めない方が6割以上いる」というデータもあるという。人手不足は深刻で、深夜のシフトに穴が開けばオーナー自らが夜通し働くしかない。こうした状況で経営が悪化したり、オーナーが体調を崩したりしても、数千万円にも上る高額な違約金が足かせとなり、「辞めたくても辞められない」という悪循環に陥るケースが少なくないと語った。

市ノ澤氏は、コンビニ経営は自由な裁量が少なく、本部からの制約が強いビジネスモデルであると説明。その上で、「楽して稼ぎたいと思ってコンビニ経営者になると大変な目に遭います」と安易な参入に警鐘を鳴らす。理想の経営を実現するためには、こうした実態を理解し、経営や財務について学び、自ら勝てる道を模索する必要があると締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:26

コンビニ経営の過酷な実態
01:03

衝撃的な契約内容
05:02

コンビニオーナーは地獄
05:52

やばすぎるコンビニ経営の実態
06:25

理想の経営をするために

関連記事

あなたの会社は大丈夫ですか？決算書の「5つの利益」を見れば、一瞬で会社の状態を把握することができます！

あなたの会社は大丈夫ですか？決算書の「5つの利益」を見れば、一瞬で会社の状態を把握することができます！

 国の方針が変わり銀行から融資されない会社が増加中！企業がとるべき対策とは？

国の方針が変わり銀行から融資されない会社が増加中！企業がとるべき対策とは？

 これをすれば1億2000万円の資産を築けます。やらないと必ず損をしているので絶対に確認してください。

これをすれば1億2000万円の資産を築けます。やらないと必ず損をしているので絶対に確認してください。
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

黒字社長の絶対つぶれない経営学_icon

黒字社長の絶対つぶれない経営学

YouTube チャンネル登録者数 6.54万人 1356 本の動画
中小企業の財務の強化や業績アップを支援し、会社に潤沢に資金が残る強く潰れない会社へと成長させる手法を確立し、多くの中小企業をサポートしている。【著書】頭がいい社長は“会社のお金”のココしか見ない 90日で手残りを増やす「武器としての簿記」??お仕事の依頼はこちらfree@libertad.fun
youtube.com/channel/UCZmJlJEshBDGpEqa30i6ltw YouTube