この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

違約金が高すぎて辞められない⁉もしコンビニオーナーになったら何が待っているのか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「違約金が高すぎて辞められない⁉もしコンビニオーナーになったら何が待っているのか？」と題した動画を公開。コンビニ経営について、一般的に抱かれがちな「簡単そう」というイメージとは裏腹の、過酷な実態を解説した。



動画で市ノ澤翔氏は、コンビニ経営が「めちゃくちゃ大変」である理由を、フランチャイズ契約の内容から説き起こした。コンビニの利益率は約30%と低く、そこから売上総利益の5～7割がロイヤリティとして本部に徴収される仕組みを指摘。さらに、欠品による機会損失を避けるため過剰に商品を発注する傾向があり、結果として「ロスがめちゃくちゃ発生している」と食品廃棄問題にも言及した。



また、オーナーの労働環境は「地獄」だと表現。市ノ澤氏によると、「1週間の平均店頭業務日数が6日以上」「年間で10日も休めない方が6割以上いる」というデータもあるという。人手不足は深刻で、深夜のシフトに穴が開けばオーナー自らが夜通し働くしかない。こうした状況で経営が悪化したり、オーナーが体調を崩したりしても、数千万円にも上る高額な違約金が足かせとなり、「辞めたくても辞められない」という悪循環に陥るケースが少なくないと語った。



市ノ澤氏は、コンビニ経営は自由な裁量が少なく、本部からの制約が強いビジネスモデルであると説明。その上で、「楽して稼ぎたいと思ってコンビニ経営者になると大変な目に遭います」と安易な参入に警鐘を鳴らす。理想の経営を実現するためには、こうした実態を理解し、経営や財務について学び、自ら勝てる道を模索する必要があると締めくくった。