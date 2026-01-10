【ヨハネスブルク＝笹子美奈子】ロシア、中国など新興５か国を中心とするＢＲＩＣＳ加盟９か国による軍事演習が９日、南アフリカ沖で始まった。

米欧への対抗軸として、経済面だけでなく軍事的な連携を目指す動きで、南ア国防軍によると、演習は中国主導でＢＲＩＣＳ加盟国に呼びかけ、１６日まで行われる。

演習には露中南アのほか、イランとアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が軍艦などを派遣し、ブラジル、インドネシア、エジプト、エチオピアの４か国がオブザーバーとして参加している。「平和への決意２０２６」と称し、海洋の経済活動の安全保障を高めることが目的だとしている。

規模は明らかにされていないが、南ア南部サイモンズタウンの海軍基地沖には、中国海軍のミサイル駆逐艦と補給艦、ロシアのコルベット艦と中型タンカー、イランのヘリコプター空母などが待機している。

演習は中露南アの３か国で昨年１１月に計画されていたが、南アが主要２０か国・地域（Ｇ２０）議長国だったため延期され、参加国を拡大して仕切り直された。

ＢＲＩＣＳ加盟国はトランプ米政権に高関税を課され、米国に対する不満が高まっている。これを好機ととらえる中国は緊密な連携を呼びかけている。米国との関係が悪化する南アも、昨年１１月に米国がＧ２０首脳会議をボイコットしてから対決姿勢を鮮明にし、中露との関係を強化しようとしている。