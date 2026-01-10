９日のフジテレビ「全力！脱力タイムズ」では芸人ゲストで、やす子が初出演。２０２６年を大予想するネタ企画が行われた。

カリスマ占い師たちが出演者の運勢を占い、続いて「はい〜」と「ＨＩ占い師 ＹＡＳＵＫＯ」がＶＴＲ登場。やす子が「占い師じゃないですよ…」と驚いた。「脱力タイムズ」おなじみの別件でインタビューした映像を勝手に切り貼り編集して、全く別のインタビューに捏造した内容を放送するネタ企画がはじまり、まるでやす子が大予言したかのような映像が流れた。

出演者の運勢や日本経済の行方も占い。さらに芸能界で「誰か再ブレークする人は？」と聞かれると、捏造ＶＴＲのやす子が「いますね」と回答。誰かは言えないとしたが、ヒントを聞かれると自信満々の顔で「自撮り棒！」。

爆笑が起こり、スタジオのやす子が「おーい！誰だこれやったの！」と叫んで抗議。「一番最初に、フワちゃんイジってくるのココ（脱力タイムズ）かぁ！」と笑わせた。

有田哲平がニヤニヤしながら「ギクシャクしてるのかと思ったら」とイジると、やす子は「フワさんのことは、あの件があって、謝罪もあって、いまの道で頑張っていただきたいなと思いますし」と説明するも、「いや〜、ここで出したくなかった…」とポツリ。

フジテレビ復活を聞かれると「フジテレビは大好きですけど、きょうのこの感じだと復活しないでしょうね」とぶった切った。

コーナー終わりでも、有田から出演を感謝されると「クソ野郎が！」とお怒り。有田が「誰のこと？」と聞くと、「お前らだよ！」と笑わせた。

有田が「ええっ、フワちゃんのこと？」とイジると、立ち上がって「フワちゃんのことじゃない！お前らが、クソ野郎！」と念押しで抗議していた。