飲食店や公共の場で見かける「ちょっとした迷惑行為」は、本人に悪気がないケースもあれば、周囲への配慮に欠けた行動もあり、たびたび議論を呼んでいます。回転寿司店で隣席から垂れ下がった“謎の手”、フードコートでの席取りトラブル、港に捨てられた魚をめぐる釣り人のマナー問題――。



2025年、「身近な迷惑行為」を取り上げた3つの記事をまとめて紹介します。



「逆ギレされかねない」スシローで客の手ブラリ

「何年かぶりにスシロー来たけど…気持ち悪い…ずっと手出てる… 迷惑」と、yuyuさんのSNSに投稿した写真が話題になっています。



写っているのは6人がけテーブル席の向こう側から、男性の手がこちら側にはみ出している様子。スシローのテーブル席はベンチ型の椅子が隣同士で繋がっているタイプ。へたをすれば男性の手が身体のどこかに触れてしまう可能性があります。



「きもーい」「ぶっ叩きたくなりますよね」「絶対つらい」「凄い不愉快」と共感と同情の声とともに「これされて、３歳息子が握手しに行きました…」「私は女性に髪の毛をやられました…」「自分が座ってる列の隣の列でこれ見ました！」と同じような目にあった＆見かけたというコメントが多数寄せられました。



この時の状況について、yuyuさんに話をお聞きしました。



――この手はどのような状況で？



「入店してすぐくらいにこの手が現れて、手を見た瞬間気持ち悪かったので、さっさと食べて30分弱くらいで出ました。私が座っている間の8割はこの体勢でしたね」



――お相手はどのような方でしたか？



「20代後半くらいの男男女女の4人組です。手の主はちょっと太っていてだるそうな感じでした」



――yuyuさんはなにか対応されましたか？



「いえ、声をかけたりして接触をすると、不快に思われて目をつけられても怖いので何もしませんでした。母親と一緒だったんですが、終始2人で困惑してました…」



次回同様のことが起こった時は「店員さんに申し出て席を変えてもらいます」とyuyuさん。「もし店員さんに注意してもらっても逆ギレとかされるかもしれないので…触らぬ神に祟りなしです」と言います。



フードコートで席取りしたら「おじさんに荷物を落とされて…」

「ワンオペでフードコート来てテーブルの上にエコバッグとハンカチ置いてご飯持って戻ったら知らんおじさん飯食ってた、エコバッグとハンカチ床に落とされて…席取りって暗黙の了解的な感じだからそれは仕方ないとは思うけど、床に…まぁこんな平和なの日本だけよね」



子どもと一緒に利用したフードコートでの体験談。投稿した母親、やじるしさん（@arrow01525238）のもとには同様の経験が続々。



「自分は置いていたハンカチと紙袋を、忘れ物だとお店に届けられた上、席を横取りされた」「海外では盗まれる」「同じような光景を、ホテルのバイキングとフードコートで見た」「自衛策が必要」「ジジイが当たり前のように座っており、ここの席とってたのですが、といったら残念だったね、と言われた」「席取ってたところを外国人ファミリーが座ろうとしてて止めたことあり」などのコメントが集まりました。



「このテーブルは確保しています」という目印のつもりで置いていたハンカチとエコバッグが床に落ち、席を取られたやじるしさん親子。その後には驚くべきことがありました。



出来たての鉄板皿を持ったまま、「どうしよう？」と空席を探しているやじるしさん親子に、別の男性が「ここ、どうぞ」と席を譲ってくれました。



「とても、親切なジェントルマンで、私が両手に食事を持っていたので、子どもたちが座りやすいように椅子まで引いてくれました」



残していったアイテムが席を取られやすかったのではないかという推測もあり、「エコバッグとハンカチ→ちゃんとしてそう→ヤンキーとかじゃなさそう→女性っぽい つまり→勝てそう→虐げてもよさそう と考えたハラスメント系の行動だったんじゃないかな。次からは鉄アレイでも置きますか」「男物のハンカチと技術書を置くようにしてから、そういう目には遭っていません」と、対策を促す声もありました。



やじるしさんは、「フードコートの席取りについての暗黙の了解は皆さんの優しさで成り立っているんですよね。そうは言っても、子どもだけを座らせたり、飲食物を置いて席を外したりするのは怖くてできません。だからエコバッグとハンカチを置いたのですが……。瞬間、ちょっとイラッとしてしまいましたが、今回の敗因は、人が多いとわかっていたのにワンオペでフードコートに行った私の判断ミスです」と振り返ります。



子どもからは目が離せないため、人が多い場所に子連れで行く動きにくさを感じた一方、やさしい男性の振る舞いに親子で触れたことは素晴らしい経験にもなりました。



「席を譲って、椅子を引いてくれた男性のことを、娘が“優しいね”とこっそり言ってきたんです。私たちが食事を終えたあと、ベビちゃん＆幼児連れの家族に席を譲った時は、娘があの親切な男性と同じように、椅子を引いて幼児を座らせていました。優しさが連鎖していて、嬉しい気持ちになりました」



「イオンモール大阪ドームシティ」（大阪市西区）では、フードコートの座席の一部を「ハートフルシート」として、座席の予約サービスを導入（高齢者、お子さま連れの方、おからだの不自由な方が対象）。



ららぽーとを展開する三井不動産グループでは、一部のららぽーとを対象とする「三井ショッピングパークアプリ」の利用を呼びかけ。スマホを使い、席にいながら注文・支払も可能。準備完了案内が届いてから取りに行くので、席を離れる時間を最小限に留めることができます。



小魚やオキアミが港に散乱…魚を捨てる釣り人「マナー悪すぎ」

釣り人によるマナー違反がSNS上で大きな注目を集めています。「釣りするみんなへ 港綺麗に使ってくれてありがとう！ 命大切にしてくれてありがとう！ 」と紹介したのはけいさん（@sa_ka_na_kei）。港に無造作に捨てられているのは釣果にならない小魚や、余った餌のオキアミ。他人に迷惑をかけてはいけないという以前に、生命への冒涜を感じるなんとも腹立たしい風景でした。



けいさんにお話を聞いた。



ーーどのような場所なのでしょうか？



けい：アオリイカや小アジ、小タイなどが比較的簡単に釣れるポイントで港の入口です。許可、不許可という表示はしていないせいか、普段から釣りをしてる人は多い印象です。



ーーこういった光景は日常的に見られるものでしょうか？



けい：日常的どころじゃないくらいです。ペットボトル、弁当のカス、オムツ、魚の放置、釣り餌の放置等、こう言ったマナーの悪いやつらは、ほぼ夜間に来ることが多く、注意してもめんどくさいだけなのでこちら側も何か対策するとかではなく見て見ぬフリをしているのが現状です。しかしロープにかかった針や糸でのケガ、放置魚、放置餌による異臭などで被害があるのも事実です。



ーー投稿に反響が寄せられました。



けい：こう言った反響の際、一定数、変な人も湧いてくるのでできるだけ触れないようにしてます。



SNSユーザー達からは「地元の堤防でも時々見かけるけど、胸がモヤモヤします」「食べないなら海に返してやれば良いのに… 」「釣り人のマナー悪すぎます」など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。釣り人による迷惑行為は全国で多数報告されています。自由な釣り環境を維持するためにも釣り人の意識向上を願いたいものです。



