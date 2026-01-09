1月7日、俳優の清水尚弥がInstagramを更新。《この度かねてよりお付き合いさせて頂いていた女性と入籍いたしました》と結婚を報告した。自身が飼う猫2匹と、妻の猫2匹と共に暮らしていると綴り、“6人家族”であると幸せな生活を発信した。

「尚弥さんの弟は、俳優の清水尋也さんです。尋也さんは昨年、麻薬取締法違反で逮捕され、12月19日に拘禁刑1年、執行猶予3年の罪が確定しました。12月8日の初公判では、尚弥さんが情状証人として出廷し、顔がそっくりと話題になりましたね」（芸能記者）

尚弥は小学生の頃にスカウトされて芸能界入り。2007年放送のドラマ『山田太郎ものがたり』（TBS系）では主演の嵐・二宮和也の弟役を演じて俳優デビューし、視聴者に鮮烈な印象を与えた。その後も映画やドラマに多数出演。これまで事務所を3つほど渡り歩き、現在はフリーで活動している。

「事務所の支援がない状態でもある程度の出演作があるように、業界内では演技に定評があります。弟の一件が昨年中に片付いたので、結婚を決めたのでしょうね。尋也さんの保釈後は監督者として兄弟で同居生活を送っているとも報じられていました。現在も同居しているかどうかは不明ですが、尋也さんは新婚家庭で“6人家族＋ひとり”の可能性もありますね」（前出・記者）

弟の尋也は事件後に“一般の仕事を探す”などとコメントしていたが、所属していた事務所「オフィス作」は《引き続き真摯に向き合っていく所存です》とサポートを表明。本人も《自身の行動と生活を改め、社会の一員としての責任を自覚した日々を誠実に過ごしてまいります》とコメントしており、将来的には俳優復帰を目指す可能性もある。

「執行猶予期間中の3年間は当然表舞台での活動ができませんから、事務所関連の事務仕事や裏方仕事で暮らし、執行猶予が明けたら復帰を目指すと思われます。尋也さんは映画『東京リベンジャーズ』シリーズ、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』などの好演で評価されています。役者として将来を嘱望されていただけに、起用したい制作陣もいるはず。しかし、地上波ドラマなどは厳しいかもしれません。同じく薬物事件で逮捕後に配信ドラマを中心に復帰を遂げたピエール瀧さんが辿ったような道のりが現実的でしょう」（前出・記者）

今後は兄弟で知名度が逆転する可能性もある。

「現状では、圧倒的に弟のほうが有名でしょう。ただ、今回の件で兄の名前も認知されつつあり、活躍の場が広がる可能性があります。兄の露出が増えることとの相乗効果で、尋也さん復帰の道も明るくなるかもしれません。兄弟が二人三脚で更生の道を歩むというのもドラマチックです」（前出・記者）

3年間、しっかりと過ごし、兄との共演で復帰なんてことになれば話題になるかも。