YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「スナックのママにインタビュー #街角給与明細 #年収 #貯金 #給料 #pr」を公開。29歳スナックのママの女性と、22歳メガベンチャー法務職の男性が、二人の収入事情から「カップルではない」という特殊な関係性まで、赤裸々に語った。



インタビューは、まずそれぞれの仕事と収入から始まった。女性はスナックのママで月収約60万円、男性はメガベンチャーで法務の仕事をしており月収約27万円であると明かした。貯金額については、二人とも「200万円ぐらい」と偶然にも同額であった。



一見するとカップルのような雰囲気の二人だが、関係性を尋ねられると「カップルではない」ときっぱり否定。出会いは「aune」という“性癖でマッチングする”という特殊なアプリだったと告白した。この出会いについて、男性は「出会い方がちょっと特殊なのかなと」と語った。



付き合ってはいないものの、女性は男性のことを「好きは好きですよ、もちろん」と話す。一方で、アプリは今も続けていると明かし、「この人より合う人が出てきたらどうしようかなって思っちゃう」と正直な心境を吐露した。これに対し、男性はショックを受けた様子を見せつつも、女性のコスプレ好きという自身の性癖に「何の抵抗もなくやってくれるみたいなところが尊い」と感謝を口にした。



普段は真面目な法務の仕事をしている男性だが、女性によれば「ツンデレなんですよ。結構なデレデレ」なのだという。インタビューの最後には、男性が「早く連れてってわからせます」「ドンキでコスプレ買って」と、この後の予定を大胆に宣言し、二人の赤裸々な関係性が垣間見える形で締めくくられた。