“異次元の商談風景”が世界中の視線を集めている。「世界最高額のポケモンカードを持つ男」が、自身のInstagramに投稿した動画に、多くのリアクションが寄せられた。

【映像】“幻のポケカ”を首にぶら下げ…シュールかつ異次元の交渉風景

話題の中心となっているのは、世界的人気を誇るインフルエンサー、ローガン・ポールだ。ローガンは現在WWEのスーパースターとしてリングに立つ一方、YouTube登録者数2290万人を誇る世界的クリエイターでもある。もともとは2010年代に動画投稿アプリ「Vine」で人気を博し、その後YouTubeへ本格進出。過激な企画や挑戦的なコンテンツで急成長し、若者文化を象徴する存在となった。

近年は活動の幅をさらに広げ、ボクシングではフロイド・メイウェザーとのエキシビションマッチを実現。さらにエナジードリンクブランド「PRIME」を共同創業し、スポーツ界・エンタメ界を横断するビジネス展開でも成功を収めている。その影響力は、単なる“インフルエンサー”の枠を大きく超えている。

そうした中で2022年にWWEと契約すると、驚異的な身体能力と話題性で一気にトップ戦線へ。現在は「WWEスター」「YouTuber」「実業家」という三つの顔を併せ持つ、極めて特異な存在となっている。

今回話題となっている動画で、ローガンが首から下げているのは、ポケモンカード史上“最も価値が高い”とされるカード「ピカチュウ・イラストレーター」。1998年、日本の雑誌「コロコロコミック」が主催したイラストコンテストの受賞者39名のみに配布されたもので、一般販売されたことは一度もない。

ローガンは2021年、このカードを約530万ドル（当時約8億円超）で購入。この取引は「最も高額なポケモントレーディングカード取引」としてギネス世界記録に認定された。さらにこの個体は、鑑定機関PSAで最高評価「PSA10」を世界で初めて獲得した、唯一無二の存在だ。

今回ローガンが投稿したInstagramリールでは、その“世界一高額なカード”を首から下げたまま、競売会社ゴールディン・オークションズのCEO、ケン・ゴールディン氏と真剣にビジネスの話を進める様子が映し出されている。推定で10億円超とも言われる資産を、まるでアクセサリーのように身につけている姿は、あまりにもシュール。

この投稿には既に約30万件の“いいね”が押され、世界中が次なる展開に興味津々。なお、ローガンが持つこのカードは、現地時間1月12日にゴールディン・オークションズのウェブサイトで単独オークションにかけられることが決まっている。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved