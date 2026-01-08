パソコン（PC）関連製品などを扱うリンクスインターナショナル（東京都千代田区）は、小型デスクトップPC「LN150W-8/256-W11Pro（N150）」を、2026年1月中旬から全国の家電量販店およびインターネット通販などで順次発売する。

HDMI・DP・VGAによる最大3画面出力が可能

4コア4スレッド、最大3.6GHz駆動のインテル製プロセッサー「N150」を搭載したファンレスPCにメモリー8GBモデルが登場する。

HDMI、DisplayPort、VGA（D-sub 15ピン）による最大3画面出力ができる。VESAマウンターが付属し、モニター裏への固定や配線のスリム化が可能だ。

前面にUSB Type-A×5ポート、USB Type-C端子など、背面には1G有線LAN×2ポートを装備。

OSは「Windows 11 Pro」をプレインストールする。内蔵ストレージは256GB SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）。「Wi-Fi 5」準拠の無線LAN、Bluetooth 4.2をサポートする。

ACアダプター、HDMIケーブル、DP to HDMI変換ケーブルなどが付属する。

価格はオープン。