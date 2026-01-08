この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アラフィフ世代に向けたプチプラファッション情報を発信するゆかりん氏が、「【しまむら】1,490円で思わず2色買い！大人が絶対買うべき「神ニットスカート」が凄すぎたのでコーデも紹介」と題した動画を公開しました。ヘビーローテーションしているアイテムの色違いを購入したとして、しまむらのニットスカートとその着こなしを紹介しています。

動画で紹介されたのは、しまむらの「TANWP7GリブナローSK」。価格は1,490円（税込1,639円）で、ゆかりん氏は以前ブラウンを購入し、その使いやすさから今回はグレーを買い足したと説明しています。このスカートの魅力として、厚手の生地で体のラインを拾いすぎない点を挙げています。ペラペラな生地だと体型が気になるアラフィフ世代には、この厚みが安心感につながるようです。

また、ウエスト部分は幅広の総ゴム仕様で、締め付け感がなくリラックスして着用できる点もポイントです。スリットはないものの、生地が柔らかく伸縮性があるため、足さばきに問題はないと語っています。ゆかりん氏は、良いアイテムは色違いでそろえるのが「しまパトの鉄則」と述べ、このスカートを「神アイテム」と評価しました。

動画では、このニットスカートを使ったコーディネートも複数提案されており、秋冬のスタイリングの参考になりそうです。価格以上の価値を感じさせる一着は、日々の着こなしの幅を広げてくれるかもしれません。

YouTubeの動画内容

00:10

今回紹介する「リピート買い」アイテムの紹介
01:01

「リブナロースカート」の商品詳細と価格
01:41

色違いで購入した理由と、最初に買ったブラウンのスカートを紹介
02:30

体のラインを拾いにくい「地厚」な生地について
06:47

デニムシャツを合わせたコーディネート紹介

