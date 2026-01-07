「動いてる、動いてる！」ナゾの“光の列”を日本各地で目撃　30個近くが規則正しく並ぶ…専門家「スターリンクという人工衛星」

「UFOじゃないか」

日本各地で目撃された、規則正しく並ぶ光の列。

専門家への取材で、その正体が明らかになった。

茨城、千葉、愛知…日本各地で目撃

6日午後6時すぎ、茨城県で撮影されたこの映像。

映っているのは、夜空に規則正しく並ぶ光の列。

「あ！動いてる動いてる！」

発光体は30個近くあり、画面右上の方向にゆっくりと動いている。

この光の列は、同じ時間帯に千葉・市川市の上空でも見られた。

「動いているね、ほら」

「本当だ。これ、ぜったい ながれぼし！」

関東地方だけでなく、愛知県など日本各地で目撃されていた。

東京・港区にあるフジテレビ本社の上空でも…。

撮影者：

上の方に上がっていくような感じで、最後は光が消えて行った。

千葉県で目撃した人は…。

撮影者：

街の明かりでもないし、不思議な動きだったので音もないし、ただただビックリ。

（Q. 正体は気になる？）

気になりますね。

茨城県で目撃した人は、こう推測したと言う。

撮影者：

お寺の近くだったものですから、「火の玉じゃないか」とか「UFOじゃないか」とか（夫と）2人でやりとりした。

複数の衛星が数日間は並んだ状態に

新春の夜 列島各地で、ほぼ同時に目撃された光の列。

その正体について、専門家はこう明かした。

平塚市博物館・藤井大地さん：

スペースX社が打ち上げた「スターリンク」という人工衛星になります。

「スターリンク」は、アメリカの民間宇宙開発企業・スペースX社が打ち上げたインターネット用の通信衛星だ。

宇宙空間にまとめて放出された複数の衛星が数日間は並んだ状態で周回。

連なっている様子から「スターリンクトレイン」などと呼ばれ、数年前から幾度か話題となってきた。

「スターリンクトレイン」がみられるのは太陽光の反射状況など、いくつかの条件が重なった限られたタイミングのみ。

しかし、状況は変わりつつあると言う。

平塚市博物館・藤井大地さん：

今もっとハイペースで打ち上げようとしているので、（今後は）もっと見やすくなるかもしれません。

（「イット！」 1月7日放送より）