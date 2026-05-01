AIを搭載したロボットが、卓球のエリート選手たちに勝利を収めることに成功した。物理的なスポーツにおける歴史的転換点となる。 【写真】「鉄腕アトム」が現実に!? 災害現場へ飛行→生存者を捜索する人型ロボット 「エース（Ace）」と名付けられたこのロボットは「ソニーAI」の専門家たちによって開発されたもので、1997年にIBMの「ディープ・ブルー（Deep Blue）」がチェスのグランド