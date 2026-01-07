¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤Ç¼Õºá¡¡Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¼ª¾õ¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕÃå¡Ä¸ò´¹¡¦ÊÖ¶â¤ÎÂÐ±þ¤Ø
¡¡¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥á¡¼¥«¡¼¤Î³ô¼°²ñ¼ÒGift¤Ï7Æü¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¤·¤¿¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß ¥ô¥£¥Ö¥í¥¹¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤¬È½ÌÀ¤·¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Ø¡ÖÎÉÉÊ¤Ø¤Î¸ò´¹¡×¤«¡ÖÊÖ¶â¡×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¥¦¥ÞÌ¼¤Ë¿Í¼ª¥Ñ¡¼¥ÄÉÕÃå¡ÄÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß
¡¡ÉÔ¶ñ¹ç¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Ë¥À½»ÅÍÍ¤Î¸í¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜÍè¤ÎÀßÄê¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¡Ê¼ª¾õ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¡Ë¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÈÀâÌÀ¡£¥¦¥ÞÌ¼¤ÏÆ¬¤Î¾å¤Ë¼ª¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤Ï¡¢È±¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢Æ¬¤Î²£¤Ë¼ª¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¥¦¥ÞÌ¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë¡Ö¿Í¤Î¼ª¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2025Ç¯12·î30Æü¤ª¤è¤Ó31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È107¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥á¡¼¥«¡¼ Gift¡õ¤¢¤ß¤¢¤ß¥Ö¡¼¥¹¡Ê´ë¶È¥Ö¡¼¥¹No.1322¡Ë¡×Åù¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿²¼µ¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î»ÅÍÍ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö³º¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡ÖÎÉÉÊ¤Ø¤Î¸ò´¹¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÊÖ¶â¡×¤ÎÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
